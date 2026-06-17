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“No va a existir el invierno”: ENFEN revela qué pasará con el clima en Lima y Callao

El invierno en Perú comenzará el 21 de junio, pero los efectos serán mínimos en la costa debido a El Niño Costero, que causará calor inusual en Lima y Callao.

El invierno en Perú pasará desapercibido en la costa debido al fenómeno de El Niño Costero
El invierno en Perú pasará desapercibido en la costa debido al fenómeno de El Niño Costero | Composición LR
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El invierno en Perú comenzará oficialmente el próximo 21 de junio. Sin embargo, sus efectos pasarán prácticamente desapercibidos en gran parte de la costa debido a la persistencia del fenómeno de El Niño Costero, que mantendrá temperaturas superiores a lo habitual durante los próximos meses en el litoral norte, así como en Lima y Callao.

"Nuestro pronóstico para junio a septiembre es que la condición predominante será fuerte. No va a existir el invierno", afirmó el ingeniero Luis Vásquez, vocero de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), en declaraciones a América.

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El especialista atribuyó este escenario al calentamiento del mar frente a la costa peruana. Precisó que el fenómeno no se limita a la superficie, sino que abarca toda la columna de agua, lo que facilita una transferencia continua de calor hacia la atmósfera. Esto mantiene las temperaturas por encima de lo normal e incrementa la sensación térmica en las zonas costeras.

PUEDES VER: ¿Sentiste calor durante la noche? Senamhi confirma un nuevo récord de temperatura diurna en el Perú: conoce el pronóstico para los próximos días

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Pese a ello, Vásquez descartó, por ahora, escenarios similares a los registrados durante los episodios de El Niño Costero de 2017 y 2023. Precisó que el aumento de las temperaturas no implicará la ocurrencia de lluvias intensas ni otros eventos extremos.

"No debemos preocuparnos por lluvias, inundaciones o huaicos porque estamos en un periodo seco hasta ahora. Vamos a tener posiblemente algunas lloviznas que no serán tan significativas", explicó.

Temperaturas en Lima y Callao durante junio

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima y Callao registrarán un incremento de las temperaturas diurnas entre el 16 y 18 de junio. Durante esos días, los valores podrían oscilar entre los 25 °C y 30 °C, niveles inusuales para esta época del año y asociados a anomalías térmicas provocadas por El Niño Costero.

"Este mes de junio, Lima registrará temperaturas entre 5 y 6 grados por encima de lo normal", señaló la meteoróloga del Senamhi, Angie Flores, a la Agencia Andina. La especialista indicó que los distritos alejados del mar, como Carabayllo, Puente Piedra, Comas, La Molina, Ate y San Juan de Lurigancho, concentrarán los mayores picos de calor.

ENFEN mantiene alerta por El Niño Costero

El ENFEN extendió hasta el verano de 2027 sus proyecciones sobre la duración de El Niño Costero y mantuvo el estado de alerta ante la persistencia de condiciones cálidas en el mar peruano. El organismo estima que el fenómeno alcanzará una mayor probabilidad de intensidad fuerte entre junio y septiembre de 2026.

Este escenario podría generar impactos en la actividad pesquera. El ENFEN anticipa alteraciones en la distribución de la anchoveta del stock norte-centro debido al incremento de la temperatura del mar. Además, prevé una presencia inusual de especies asociadas a aguas cálidas y oceánicas en el norte y centro del litoral peruano.

PUEDES VER: Senamhi alerta lluvias intensas y 250 distritos enfrentan riesgo de huaicos y deslizamientos: revisa la lista completa

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Diferencias entre El Niño Costero y El Niño Global

Actualmente se desarrollan de manera simultánea El Niño Costero y El Niño Global. Aunque ambos fenómenos están relacionados con el calentamiento del océano Pacífico, se originan en zonas distintas.

El Niño Costero se monitorea en la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Perú y Ecuador. En cambio, El Niño Global se desarrolla en la región Niño 3.4, localizada en el Pacífico central. Esta diferencia geográfica explica por qué sus efectos pueden variar en intensidad y alcance sobre el territorio peruano.

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