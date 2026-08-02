Universitario vs Cienciano EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026
Revisa el horario del partido entre Universitario y Cienciano por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
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Universitario vs Cienciano EN VIVO juegan HOY domingo 2 de agosto, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y contará con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras la agónica victoria en la jornada pasada por 2-1 ante Cusco FC, la ‘U’ viaja al Cusco para enfrentar a Cienciano en el partido más atractivo de la fecha. El ‘Papá’ llega de perder 2-0 ante Juan Pablo II, pero también de lograr la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de vencer 4-0 a Lanús.
¿Dónde ver Universitario vs Cienciano?
El partido entre Universitario y Cienciano, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.
Horario Universitario vs Cienciano
El duelo entre Universitario y Cienciano se disputará este domingo 2 de agosto, desde las 6.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 5.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.
- España: 1.30 a. m. (lunes 3/08)
¿En qué estadio juegan Universitario vs Cienciano?
Universitario y Cienciano disputarán este encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.
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Pronóstico de Universitario vs Cienciano
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Universitario.
- Betsson: gana Universitario (2,88), empate (3,25), gana Cienciano (2,38)
- Betano: gana Universitario (3,05), empate (3,25), gana Cienciano (2,35)
- Bet365: gana Universitario (3,10), empate (3,20), gana Cienciano (2,25)
- 1XBet: gana Universitario (2,99), empate (3,13), gana Cienciano (2,40)
- Caliente: gana Universitario (3,00), empate (3,30), gana Cienciano (2,32)
- Doradobet: gana Universitario (3,14), empate (3,20), gana Cienciano (2,37).
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