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Línea 1 del Metro de Lima cierra dos estaciones en SJL tras ingreso de persona a la vía férrea

Las estaciones Santa Rosa y Bayóvar fueron cerradas temporalmente por el sistema de trenes tras el incidente reportado este domingo 2 de agosto.

Línea 1 del Metro de Lima cierra estaciones en SJL
Línea 1 del Metro de Lima cierra estaciones en SJL | Foto: Andina
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La Línea 1 del Metro de Lima informó que dispuso el cierre temporal de dos estaciones en San Juan de Lurigancho debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea este domingo 2 de agosto.

Se trata de las estaciones Santa Rosa y Bayóvar, las cuales permanecerán inhabilitadas al menos hasta las 5.00 p. m., hora en que el sistema de trenes emitirá una nueva actualización sobre el caso.

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Línea 1 del Metro de Lima modifica su recorrido

Durante el periodo de cierre, la operación de la Línea 1 se realizará de la siguiente forma:

  • Desde la estación Villa El Salvador hasta la estación San Martín
  • Desde la estación San Martín hasta la estación Villa El Salvador

Mientras se mantenga esta modificación, la empresa recomendó a sus pasajeros emplear otros medios de transporte.

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