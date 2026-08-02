Línea 1 del Metro de Lima cierra dos estaciones en SJL tras ingreso de persona a la vía férrea

Línea 1 del Metro de Lima cierra estaciones en SJL | Foto: Andina

Línea 1 del Metro de Lima cierra estaciones en SJL | Foto: Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Línea 1 del Metro de Lima informó que dispuso el cierre temporal de dos estaciones en San Juan de Lurigancho debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea este domingo 2 de agosto.

Se trata de las estaciones Santa Rosa y Bayóvar, las cuales permanecerán inhabilitadas al menos hasta las 5.00 p. m., hora en que el sistema de trenes emitirá una nueva actualización sobre el caso.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Línea 1 del Metro de Lima modifica su recorrido

Durante el periodo de cierre, la operación de la Línea 1 se realizará de la siguiente forma:

Desde la estación Villa El Salvador hasta la estación San Martín

Desde la estación San Martín hasta la estación Villa El Salvador

Mientras se mantenga esta modificación, la empresa recomendó a sus pasajeros emplear otros medios de transporte.

Comunicado

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.