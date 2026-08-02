Línea 1 del Metro de Lima cierra dos estaciones en SJL tras ingreso de persona a la vía férrea
Las estaciones Santa Rosa y Bayóvar fueron cerradas temporalmente por el sistema de trenes tras el incidente reportado este domingo 2 de agosto.
- Av. Arequipa: ATU iniciará plan piloto de carril bidireccional para buses del Corredor Azul este 6 de agosto
- Pensión 65 duplicará monto de ayuda a sus beneficiarios: ¿qué necesito para acceder al bono de S/700 y desde cuándo estará disponible el pago?
La Línea 1 del Metro de Lima informó que dispuso el cierre temporal de dos estaciones en San Juan de Lurigancho debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea este domingo 2 de agosto.
Se trata de las estaciones Santa Rosa y Bayóvar, las cuales permanecerán inhabilitadas al menos hasta las 5.00 p. m., hora en que el sistema de trenes emitirá una nueva actualización sobre el caso.
TE RECOMENDAMOS
LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Línea 1 del Metro de Lima modifica su recorrido
Durante el periodo de cierre, la operación de la Línea 1 se realizará de la siguiente forma:
- Desde la estación Villa El Salvador hasta la estación San Martín
- Desde la estación San Martín hasta la estación Villa El Salvador
Mientras se mantenga esta modificación, la empresa recomendó a sus pasajeros emplear otros medios de transporte.
Comunicado
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.