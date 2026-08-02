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Deportes

Partidos de hoy, domingo 2 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la tercera jornada de la Liga 1 y en las distintas ligas del mundo.

Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario juegan hoy en sus respectivos partidos. Foto: Sudamericana/Liga Femenina/Liga 1/composición LR
Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario juegan hoy en sus respectivos partidos. Foto: Sudamericana/Liga Femenina/Liga 1/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 2 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como L1 Max, DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La tercera jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continúa hoy. Sporting Cristal recibe a Juan Pablo II en el primer partido del día. Por la noche, Universitario enfrentará a Cienciano en el Cusco en el duelo más llamativo de la fecha en el campeonato peruano.

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lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Sporting Cristal vs Juan Pablo II
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • ADT vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Moquegua vs Melgar
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs Universitario
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Tacna Heroica vs Ayacucho
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Carlos Mannucci vs ADA Jaén
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Estudiantil CNI vs Binacional
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • UNSAAC vs Killas
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Alianza Lima vs Defensores
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Aldosivi vs Gimnasia LP
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Deportivo Riestra vs Barracas Central
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Newell’s vs Boca Juniors
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • River Plate vs Rosario Central
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Lanús vs Instituto
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Real Potosí vs GV San José
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Always Ready vs Bolívar
  • Hora: 4.15 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Oriente Petrolero vs Nacional Potosí
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Dep. Concepción vs U. Católica
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: TNT Sports
  • La Serena vs O’Higgins
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • U. de Chile vs Huachipato
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos de la Liga de Colombia HOY

  • Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional
  • Hora: 3.45 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • América de Cali vs Boyacá Chicó
  • Hora: 5.45 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Independiente Santa Fe vs Once Caldas
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Independiente del Valle vs Deportivo Cuenca
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Macará vs Guayaquil City
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Leones del Norte vs Barcelona SC
  • Hora: 6.10 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Apertura de México HOY

  • Club América vs Santos Laguna
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Canal 5
  • Toluca vs Necaxa
  • Hora: 8.05 p. m.
  • Canal: Canal 5

Partidos de la Liga de Paraguay HOY

  • Olimpia vs Rubio Ñú
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Guaraní vs Libertad
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Uruguay HOY

  • Racing Montevideo vs Boston River
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: VTV+
  • Central Español vs Liverpool
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Nacional vs Progreso
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: VTV+

Partidos de la Liga de Venezuela HOY

  • Zamora vs Rayo Zuliano
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
  • Metropolitanos vs Puerto Cabello
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
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