Partidos de hoy, domingo 2 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la tercera jornada de la Liga 1 y en las distintas ligas del mundo.
- ¿Qué partidos se juegan hoy, sábado 1 de agosto? Horarios y canales de TV dónde ver fútbol EN VIVO
- FIFA da marcha atrás y retira el proyecto de Infantino para privatizar el Mundial: "Esta propuesta no seguirá adelante"
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 2 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como L1 Max, DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La tercera jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continúa hoy. Sporting Cristal recibe a Juan Pablo II en el primer partido del día. Por la noche, Universitario enfrentará a Cienciano en el Cusco en el duelo más llamativo de la fecha en el campeonato peruano.
PUEDES VER: Simone Biles confirma su visita a Perú: "Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027"
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Sporting Cristal vs Juan Pablo II
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- ADT vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Moquegua vs Melgar
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs Universitario
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Tacna Heroica vs Ayacucho
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Carlos Mannucci vs ADA Jaén
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Estudiantil CNI vs Binacional
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- UNSAAC vs Killas
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Alianza Lima vs Defensores
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Aldosivi vs Gimnasia LP
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Deportivo Riestra vs Barracas Central
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Newell’s vs Boca Juniors
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- River Plate vs Rosario Central
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: ESPN
- Lanús vs Instituto
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: TNT Sports Premium
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- Real Potosí vs GV San José
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Always Ready vs Bolívar
- Hora: 4.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Oriente Petrolero vs Nacional Potosí
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Chile HOY
- Dep. Concepción vs U. Católica
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: TNT Sports
- La Serena vs O’Higgins
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- U. de Chile vs Huachipato
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de la Liga de Colombia HOY
- Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional
- Hora: 3.45 p. m.
- Canal: Win Sports
- América de Cali vs Boyacá Chicó
- Hora: 5.45 p. m.
- Canal: Win Sports
- Independiente Santa Fe vs Once Caldas
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Independiente del Valle vs Deportivo Cuenca
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Macará vs Guayaquil City
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Leones del Norte vs Barcelona SC
- Hora: 6.10 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos del Torneo Apertura de México HOY
- Club América vs Santos Laguna
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Canal 5
- Toluca vs Necaxa
- Hora: 8.05 p. m.
- Canal: Canal 5
Partidos de la Liga de Paraguay HOY
- Olimpia vs Rubio Ñú
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Guaraní vs Libertad
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Uruguay HOY
- Racing Montevideo vs Boston River
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: VTV+
- Central Español vs Liverpool
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: DSports
- Nacional vs Progreso
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: VTV+
Partidos de la Liga de Venezuela HOY
- Zamora vs Rayo Zuliano
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Liga FUTVE
- Metropolitanos vs Puerto Cabello
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Liga FUTVE