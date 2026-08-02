Un accidente aéreo en las Líneas de Nasca dejó 13 personas fallecidas, incluidos turistas extranjeros. La aeronave había reportado una falla antes del siniestro, según el ministro Valencia. | Composición LR

Un accidente aéreo en las Líneas de Nasca dejó 13 personas fallecidas, incluidos turistas extranjeros. La aeronave había reportado una falla antes del siniestro, según el ministro Valencia. | Composición LR

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El piloto de la avioneta que se estrelló el último viernes durante un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca, en Ica, habría reportado una falla mientras la aeronave aún se encontraba en el aire, según informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia. El accidente dejó un saldo de trece personas fallecidas, entre ellas turistas extranjeros, además del piloto y copiloto.

De acuerdo con el titular del Mincetur, la aeronave contaba con todos los permisos vigentes para operar y, por el momento, la principal hipótesis es que se produjo una falla cuya naturaleza aún debe ser determinada por la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), organismo encargado de esclarecer las causas del siniestro.

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"Aparentemente, el piloto reporta una falla en vuelo. Eso está en investigación. Esta investigación determinará cuál es el motivo, el momento y qué lo causó. Nos interesa a nosotros como Estado, le interesa a la familia, al operador aéreo y también al fabricante de las naves", declaró Valencia a Canal N.

El ministro explicó que los especialistas analizan la trayectoria de la aeronave, las comunicaciones sostenidas con la torre de control y la empresa operadora, así como las evidencias mecánicas recuperadas del motor y otros componentes de la avioneta.

"Los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos están evaluando la trayectoria de la nave, cómo ha sucedido el accidente y también están buscando la evidencia mecánica que guarda el motor de la nave, además de contrastarla con las grabaciones de la comunicación, tanto con torre como con operación, para poder determinar las causas del accidente", sostuvo.

Aeronave tenía permisos vigentes, según Mincetur

Frente a los cuestionamientos sobre las condiciones en las que operaba la aeronave de Aerodiana, Valencia precisó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la entidad responsable de supervisar y autorizar el funcionamiento de las empresas de transporte aéreo.

En ese sentido, aseguró que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, la avioneta cumplía con los requisitos exigidos para realizar vuelos turísticos. "Esta nave, por lo que se sabe hasta el día de hoy, tenía todos los permisos", afirmó.

No obstante, remarcó que será la investigación técnica la que determine si existió una falla mecánica, un error operativo u otro factor que ocasionó el accidente.

Investigación definirá responsabilidades

El ministro señaló que la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos es un organismo independiente de la DGAC y será la encargada de establecer las responsabilidades que correspondan, tanto si estas recaen sobre la empresa operadora como sobre otros actores involucrados.

"Siempre hay responsabilidad. Eso es lo que determina esta Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, que es independiente de la DGAC", manifestó.

Asimismo, indicó que el Gobierno mantiene coordinación con las representaciones diplomáticas de los países de origen de las víctimas extranjeras. Según informó, ya sostuvo reuniones con los cónsules de Italia y Alemania para expresar las condolencias del Estado peruano y brindar apoyo durante las diligencias.

Finalmente, Valencia indicó que los resultados de la investigación se conocerán de manera progresiva. Explicó que primero se emitirán conclusiones preliminares y posteriormente un informe técnico final que permitirá establecer con precisión qué provocó la caída de la aeronave en Nasca.