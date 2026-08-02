Eliane Karp responde a Martha Chávez por decir que Alejandro Toledo no merece indulto: "¿Tú has olvidado lo que hizo Fujimori?"

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Fuerte cruce. Eliane Karp, esposa de Alejandro Toledo, respondió a la senadora de Fuerza Popular, Martha Chávez, luego de que esta señalara que el expresidente no merecería un indulto. La ex primera dama reiteró la inocencia tanto de ella como de Toledo respecto de los cargos que se les imputan y le recordó a Chávez parte del legado del fujimorismo.

"Escúchame, Martita. Tú, que te las das de tan cristiana... ¿Te has olvidado de lo que hizo Fujimori? Hay una gran diferencia entre lo que hizo Fujimori y lo que hizo mi esposo. Alberto Fujimori mandó a matar y torturar a miles de personas. Mi esposo no ha matado a nadie ni ha mandado a torturar a nadie. (...) Mi esposo y yo somos totalmente inocentes", indicó durante una llamada con RPP.

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Para sustentar su pedido de gracia presidencial, la defensa del expresidente y exlíder de Perú Posible ha acreditado que este padece diversos problemas de salud. Según Karp, Toledo también sufre de depresión y ansiedad.

En sus declaraciones, Chávez afirmó que, pese a su oposición a conceder un indulto a Toledo, la decisión final dependerá del nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Por su parte, Eliane Karp permanece prófuga en Israel, pese a que fue condenada por el caso Ecoteva como autora del delito de lavado de activos.