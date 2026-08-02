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Sociedad

Militar detenido en desfile cumplía funciones de seguridad y sí se identificó, según el Ejército

La institución contradijo la versión inicial de la PNP que aseguró que el suboficial Jhourchs Nolasco se negó a identificarse. El agente fue liberado el mismo día tras confirmarse su función.

Militar detenido cumplía funciones de seguridad, según el Ejército
Militar detenido cumplía funciones de seguridad, según el Ejército | Composición LR
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El Comando de la Segunda División del Ejército se pronunció para aclarar la situación de uno de sus integrantes detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la Parada Cívico Militar de Fiestas Patrias. En un comunicado, precisó que el suboficial de primera, Jhourchs Yhonatan Nolasco Valencia, se encontraba cumpliendo funciones de seguridad durante el desfile del 29 de julio cuando fue intervenido por los agentes de la PNP alrededor de las 7.10 a. m.

La institución informó que Nolasco, perteneciente a la II División del Ejército, había sido asignado de acuerdo al “Plan de Seguridad Integral” dispuesto por la Comandancia General de Armas de la Guarnición de Lima y Callao. Además, recalcó que el hombre fue llevado a la comisaría de Jesús María en calidad de detenido, “pese a haberse identificado”.

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Así, el comunicado del Ejército contradice la versión inicial de la PNP que aseguró que el militar —quien portaba un arma— no se identificó y se negó a ser registrado por agentes policiales, por lo que procedieron a detenerlo en flagrancia por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Militar fue liberado tras intervención del Ejército

Tras conocer de su detención, según el Ejército, su comando respectivo se apersonó a la dependencia policial para informar ante el comisario y la Fiscalía de turno sobre su identificación, función y posesión de armamento legal. Luego, el caso fue derivado a la Fiscalía Militar Policial de turno, la cual constató la situación y dispuso la inmediata libertad del agente aproximadamente a la 11.30 p. m., poniendo fin al incidente.

La II División del Ejército expresó su pleno reconocimiento al profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso de todo su personal, en especial “si están desarrollando una misión oficial en el marco constitucional vigente”. Además, reafirmó que el respeto a la función de quienes sirven a la nación “fortalece la confianza de la población en sus instituciones y contribuye a consolidar la seguridad, el orden y la paz social”.

Comunicado del Ejército peruano

Comunicado del Ejército peruano

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