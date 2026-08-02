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Perú vs Corea del Sur: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 3 de la Copa Federación sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana de vóley disputará el encuentro ante Corea del Sur, luego de su última derrota ante su similar de España en la jornada anterior.

Perú y Corea del Sur se enfrentan en el Coliseo Eduardo Dibós. Foto: Latina/composición LR
Perú y Corea del Sur se enfrentan en el Coliseo Eduardo Dibós. Foto: Latina/composición LR
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La selección peruana de vóley sub 17 jugará por la tercera fecha de la Copa Federación 2026. La ‘Bicolor’ enfrentará a su similar de Corea del Sur HOY domingo 2 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este enfrentamiento será el Coliseo Eduardo Dibós.

El equipo dirigido por el entrenador Marcello Bencardino afrontará su último partido en el torneo luego de haber caído por 3-2 ante España en la fecha pasada, en un encuentro que se definió en cinco sets.

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¿A qué hora juega Perú vs Corea del Sur?

Este encuentro arrancará desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (3/08)

¿Dónde se jugará el partido Perú vs Corea del Sur?

El cotejo entre las selecciones de Perú y Corea del Sur se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja.

PUEDES VER: "Renuncia, Infantino": UEFA exige la salida del presidente de la FIFA

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¿En qué canal ver Perú vs Corea del Sur?

Puedes seguir este enfrentamiento por Latina (canal 2), medio que cuenta con los derechos del certamen. De igual forma, estará en sus plataformas digitales por su aplicación y sitio web oficial.

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