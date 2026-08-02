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Keiko Fujimori descarta cierre del aeropuerto de Pisco tras accidente aéreo que dejó 13 muertos: "No se va a suspender"

La mandataria aclaró que el terminal continuará operando mientras se investiga el siniestro que acabó con la vida de dos tripulantes y once turistas en Nasca.

Keiko Fujimori descarta cierre del aeropuerto de Pisco
Keiko Fujimori descarta cierre del aeropuerto de Pisco | Composición LR
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, descartó que se vayan a suspender las operaciones del aeropuerto de Pisco tras el accidente de una avioneta que partió desde este punto y se estrelló en Nasca (Ica), dejando 13 fallecidos el último sábado.

“No se va a suspender el funcionamiento del aeropuerto de Pisco. Es un gran aeropuerto y además es el aeropuerto alternativo al de Lima”, señaló en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales y aclaró así una posibilidad que inicialmente no había descartado.

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Fujimori aclara por qué se consideró un posible cierre

La mandataria explicó que al inicio no descartó un posible cierre del aeropuerto de Pisco debido a la información preliminar que manejaba sobre el caso. “El último sábado, cuando los periodistas me preguntaron sobre la posibilidad de suspender el aeropuerto, el primer informe que me habían dicho es que la aeronave había salido del aeropuerto de Nasca. Entonces yo dije, mientras se realicen las investigaciones, esto podría suceder”, afirmó.

No obstante, aclaró que esta opción quedó descartada tras conocer más detalles de la situación. “Sin embargo, este domingo, con mayor información, sabiendo que la aeronave salió de Pisco, esta posibilidad queda totalmente descartada”, precisó.

Accidente en Nasca dejó 13 muertos

El sábado 1 de agosto, una avioneta con 13 personas se estrelló en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca (Ica), tras sufrir una emergencia durante un sobrevuelo por las Líneas de Nasca. Los dos tripulantes y once turistas que viajaban en la unidad perdieron la vida. Las autoridades investigan una presunta falla previa al accidente.

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