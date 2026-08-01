Desde mañana la PNP multará con S/550 a conductores de motos eléctricas por invadir ciclovías

Policía Nacional del Perú impondrá multa de S/550 a conductores de motocicletas eléctricas que invadan ciclovías | Foto: composición LR

Policía Nacional del Perú impondrá multa de S/550 a conductores de motocicletas eléctricas que invadan ciclovías | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Desde este 2 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) impondrá una multa de S/ 550 a los conductores de motocicletas eléctricas que circulen por las ciclovías, al considerar que estas vías están destinadas únicamente para bicicletas y vehículos de movilidad personal autorizados. Además, quienes no cuenten con la documentación obligatoria también recibirán sanciones conforme al Reglamento Nacional de Tránsito.

La infracción corresponde al código G32, que sanciona la circulación de vehículos no autorizados en infraestructura exclusiva para ciclistas y equivale al 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La medida busca reforzar el uso seguro de las ciclovías y reducir los riesgos para quienes utilizan medios de transporte no motorizados.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La aplicación de las multas comenzará tras culminar una campaña de orientación de 45 días que la Dirección de Tránsito de la PNP realizó en Lima norte, centro y sur para informar a los conductores sobre las nuevas disposiciones.

Motos eléctricas deben circular por la pista

La PNP recordó que las motocicletas eléctricas pertenecen a la categoría L, que agrupa a los vehículos motorizados de dos y tres ruedas. Por ello, deben desplazarse por la pista, al igual que las motocicletas convencionales, y no por las ciclovías.

Asimismo, estos vehículos deben cumplir con los mismos requisitos exigidos para cualquier unidad motorizada. Entre ellos figuran contar con placa de rodaje, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), tarjeta de identificación vehicular y una licencia de conducir de la categoría B-IIa, siempre que su velocidad de fabricación supere los 25 kilómetros por hora, tal como establece el Reglamento Nacional de Tránsito.

Las sanciones pueden superar los S/ 2.500

La multa de S/ 550 por invadir una ciclovía puede acumularse con otras infracciones si el conductor incumple las obligaciones establecidas por ley. Por ejemplo, manejar sin la licencia correspondiente constituye una falta sancionada con el 50% de la UIT, equivalente a S/ 2.750.

A ello se suman otras penalidades, como circular sin SOAT vigente o sin placa de rodaje, infracciones que generan una multa equivalente al 12% de la UIT, es decir, S/ 660 en cada caso.

Ante el inicio de la fiscalización, la PNP exhortó a los conductores de motocicletas eléctricas a regularizar su documentación y respetar el uso exclusivo de las ciclovías para contribuir a una circulación más segura en la vía pública.