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Nasca: Identifican a 11 turistas y dos tripulantes de fatídica avioneta

Avioneta de Aerodiana partió desde el aeropuerto de San Andrés, en Pisco. Antes del vuelo, los extranjeros habían realizado un recorrido por las islas Ballestas.

La tragedia aérea ocurrió en Nasca, región Ica.
La tragedia aérea ocurrió en Nasca, región Ica.
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La avioneta de Aerodiana que se estrelló este sábado en Ica y dejó un saldo de 13 muertos despegó del aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera, en San Andrés (Pisco) no del aeródromo María Reiche, en Nasca. Antes del vuelo, los 11 turistas que se embarcaron en el vuelo realizaron un recorrido por las Islas Ballestas. Todos ellos perecieron junto a dos tripulantes.

Se trata de siete ciudadanos italianos, dos españoles y dos alemanes. Ellos son:

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Elena Sala (58) – Italia 
* Matteo Gianturco (24) – Italia 
* Lorenzo Angelucci (24) – Italia 
* Massimo Angelucci (58) – Italia 
* Cristina Maria Bianco (57) – Italia 
* Paolo Gianturco (59) – Italia 
* Pietro Gianturco (18) – Italia 
* Andreas Hofmann (78) – Alemania 
* Gertrud Maria Hofmann (77) – Alemania 
* Yerro Alfredo Avilés Muñoz (52) – España 
* Ana Isabel Sánchez Muñoz (52) – España 

También murieron el piloto Américo Salazar e Irenka del Carpio, quien iba como copiloto.

PUEDES VER: Tragedia en Nasca: confirman la muerte de los 13 pasajeros de la avioneta que se estrelló en Ica

lr.pe

Las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido cerca del aeródromo María Reiche. La aeronave iba a realizar el sobrevuelo turístico de las Líneas de Nasca.

 El accidente ocurrió luego de que se reanudaran los vuelos en la zona, que habían sido suspendidos por la presencia de fuertes vientos, de acuerdo con la agencia estatal de noticias Andina. El viernes hubo ráfagas violentas que provocaron la caída de árboles, daños en infraestructuras y accidentes de tráfico.

 La municipalidad de Vista Alegre en Nasca sostuvo que la información preliminar reveló que la aeronave sufrió una emergencia durante el vuelo.

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