El refugio del terror de Milagros Jáuregui | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Anillo Vial Periférico promete unir Ate y Callao en 30 minutos: ¿en qué etapa está?

La obra se ejecutará por tramos, con la finalidad de que en 2034 estén operativos los tres tramos. Se contempla la construcción de una vía de 10 carriles y la conexión con varias líneas del Metro de Lima.

El megaproyecto vial, Anillo Vial Periférico, unirá Ate y el Callao en 30 minutos.
El megaproyecto vial, Anillo Vial Periférico, unirá Ate y el Callao en 30 minutos. | Difusión

El Anillo Vial Periférico es uno de los principales proyectos viales previstos para Lima Metropolitana y tiene como objetivo reducir el tiempo de viaje entre Ate y el Callao a unos 30 minutos. Sin embargo, pese a que el proyecto ya fue adjudicado y cuenta con contrato firmado, aún no se ha iniciado la etapa de construcción.

La iniciativa, valorizada en aproximadamente 3.400 millones de dólares, fue adjudicada por ProInversión en abril de 2024 al consorcio Cintra–Acciona–Sacyr. El contrato se suscribió el 12 de noviembre de ese año. No obstante, el inicio de obras depende del avance en la liberación de predios y de la aprobación de los estudios de ingeniería.

ProInversión asumió el rol de concedente del proyecto

En febrero de 2026, ProInversión asumió oficialmente el rol de concedente del proyecto, lo que permitió reordenar las responsabilidades relacionadas con la gestión de expropiaciones. Según la entidad, el principal esfuerzo se concentra actualmente en la adquisición de terrenos, proceso que registra un avance cercano al 25 %.

Luis Gonzales, director del proyecto, explicó en RPP que el Anillo Vial Periférico se ejecutará por tramos. El Tramo 1 estaría operativo hacia finales de 2029, el Tramo 3 en 2030, y el Tramo 2, considerado el más complejo, culminaría en 2034. De acuerdo con el funcionario, en ese año los tres tramos estarían en funcionamiento.

La complejidad del Tramo 2 se debe a que atraviesa zonas densamente pobladas e incluye la construcción de dos túneles de aproximadamente dos kilómetros cada uno. En este sector, el Estado debe adquirir alrededor de 2.350 viviendas. Para acelerar la liberación de predios, se ha autorizado al concesionario a realizar pagos directos a los propietarios. Además, quienes acepten el trato directo recibirán un incentivo equivalente al 20 % adicional sobre el valor de la tasación del inmueble. La meta es alcanzar el 60 % de predios liberados durante el 2026.

El proyecto contempla la implementación de peajes por cada tramo recorrido y una vía de 10 carriles, que incluye seis carriles de vía rápida concesionada y vías auxiliares libres de peaje. A la fecha, se han invertido cerca de S/500 millones en la adquisición del primer 25 % de los predios. Asimismo, el Anillo Vial Periférico se conectará con las líneas 1, 2, 3 y 4 del Metro de Lima, el Metropolitano y otros sistemas de transporte urbano. Por el momento, el avance del proyecto se mantiene en la etapa técnica y administrativa, a la espera de completar los requisitos necesarios para iniciar las obras.

