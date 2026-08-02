¿Qué le pasó a los pilotos y a la avioneta que se estrelló en Nasca?

Piloto y la copiloto de la fatídica aeronave que se estrelló en Nasca.

Piloto y la copiloto de la fatídica aeronave que se estrelló en Nasca.

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Las autoridades peruanas trabajan para determinar las causas del accidente que sufrió el sábado la aeronave Cessna Caravan C-208, con matrícula OB-2001, y en el que murieron 11 turistas italianos, alemanes y españoles y dos tripulantes peruanos que tenían previsto recorrer los geoglifos de Nasca, declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Ese día, la aeronave de la empresa Aerodiana inició su itinerario a las 12.10 p. m., desde la ciudad de Pisco. Sin embargo, fue declarado en emergencia a la 1.01 p. m. por los tripulantes de la aeronave. ¿Qué pasó en esos 51 minutos de sobrevuelo?

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La comunicación por radio entre la tripulación y la torre de control se perdió de manera definitiva a los pocos minutos. Entonces, se activaron los protocolos establecidos y se alertó al personal de salvamento y extinción de incendios.

Una inspección visual realizada desde otra aeronave que sobrevolaba la zona pudo detectar una columna de humo a unos 8 kilómetros del aeródromo María Reiche de Vista Alegre (Nasca) confirmando el lugar del accidente.

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El accidente encendió un debate político. La presidenta de la República, Keiko Fujimori informó que el Gobierno evalúa una eventual suspensión temporal del aeropuerto de Pisco mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

"Quiero lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está realizando la investigación correspondiente. Se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que concluyan las investigaciones", declaró a la prensa.

En tanto, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca (Segundo Despacho) realiza diligencias urgentes tanto en el sector Pueblo Viejo, distrito de Vista Alegre, como en el Instituto de Medicina Legal de Ica, para la identificación de los restos y posterior entrega a sus familiares.

Con las investigaciones en marcha, las autoridades por ahora no trabajan sobre la hipótesis de un sabotaje. "Al momento, no se cuenta con información ni indicios que permitan establecer que se haya tratado de un atentado", declaró un oficial de la Región Policial Ica.

"Las investigaciones para determinar las causas del siniestro se adelantarán con total rigurosidad y celeridad", prometió. "Serán rigurosas, transparente" y que "el país conocerá la verdad", agregó.

Los datos de vuelo indican que el manifiesto de pasajeros en la empresa Aerodiana permitió identificar a las 13 personas que fallecieron en el trágico accidente aéreo.

Los tripulantes peruanos son Américo Alejandro Salazar Cuellar, un experimentado piloto en las líneas de Nasca, e Irenka del Carpio Guanilo, quien iba como copiloto.

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Los turistas italianos son: Elena Sala (58), Matteo Gianturco (24), Lorenzo Angelucci (24), Massimo Angelucci (58), Cristina Maria Bianco (57), Paolo Gianturco (59) y Pietro Gianturco (18).

Los pasajeros alemanes fueron identificados como Hofmann Andreas (78) y Hofmann Gertrud Maria (77), mientras que los españoles son: Aviles Muñoyerro Alfredo (52), Sánchez Muñoz Ana Isabel (52).

Los equipos especializados trabajaron en la recuperación de las 13 víctimas, mientras que 15 peritos de criminalística recogieron evidencias en el lugar del accidente. Según se informó, recién a las 9.00 de la noche del sábado 1 de agosto, el fiscal Hugo Uniña culminó las diligencias de levantamiento de los cuerpos.