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Fiscalía investiga a alcalde de La Punta por presunta afectación ambiental en obra de S/1,5 millones

Vecinos denuncian que el proyecto municipal para niños ejecutado en La Arenilla estaría sobre un humedal que alberga importante flora y fauna. El Ministerio Público ya inició diligencias contra el burgomaestre Ramón Garay y representantes del consorcio ejecutor.

Vecinos de La Punta denuncian irregularidades en obra municipal de S/1,5 millones para juegos infantiles en La Arenilla, un ecosistema protegido. La Fiscalía Ambiental investiga al alcalde y a la empresa responsable.
Vecinos de La Punta denuncian irregularidades en obra municipal de S/1,5 millones para juegos infantiles en La Arenilla, un ecosistema protegido. La Fiscalía Ambiental investiga al alcalde y a la empresa responsable. | composición LR
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Vecinos del distrito chalaco de La Punta denunciaron presuntas irregularidades en la ejecución de una obra municipal valorizada en aproximadamente S/1,5 millones, para la instalación de juegos infantiles en la zona de La Arenilla, espacio que —según los residentes— corresponde a un humedal costero y ecosistema protegido.

La controversia se intensificó luego de que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) iniciara diligencias preliminares contra el alcalde, Ramón Garay, y el representante de la empresa ejecutora NEBCAS S.A.C., Juan Cárdenas, por presuntos delitos ambientales relacionados con la intervención en el área.

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Fiscalía investiga a alcalde de La Punta por presunta afectación ambiental

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¿De qué se acusa a la comuna?

Los vecinos sostienen que la Municipalidad habría utilizado de manera irregular la modalidad IOARR (Inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición) para ejecutar el proyecto, pese a que —afirman— la obra corresponde a una nueva inversión pública y no a una rehabilitación.

“Han tomado más de 1.300 metros cuadrados de jardín y los han cementado. Derribaron palmeras y árboles plantados hace años en la zona”, señaló Vanessa Mijichich, vecina de La Punta, en diálogo con La República.

Según los residentes, el uso de la modalidad IOARR habría permitido evitar estudios de impacto ambiental y otros permisos técnicos exigidos para proyectos de infraestructura desde cero. Asimismo, cuestionan el incremento del presupuesto inicial de S/900.000 a S/1,5 millones.

“Nosotros supusimos que serían juegos modernos e inclusivos, pero son estructuras bastante básicas. Queremos transparencia sobre el aumento de S/600.000”, indicó la vecina.

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Cuestionamientos ambientales

Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a la naturaleza ecológica de La Arenilla. Mientras el alcalde Ramón Garay habría declarado públicamente que la zona no constituye un humedal, los vecinos denunciaron que la propia municipalidad instaló previamente señaléticas que identificaban el espacio como 'humedal costero'.

“Había letreros firmados por la misma municipalidad donde se pedía cuidar el ecosistema y el humedal. Luego de las denuncias comenzaron a retirarlos”, afirmó Mijichich.

Los residentes señalaron, además, que presentaron denuncias y solicitudes de intervención ante entidades como el OEFA, Sernanp, Serfor y Dicapi, a fin de evaluar el posible impacto ambiental de las obras sobre especies y áreas naturales de la zona costera.

De acuerdo con los vecinos, documentos emitidos por Dicapi advertirían que la Municipalidad de La Punta tendría antecedentes de ejecutar proyectos sin contar con los permisos sectoriales correspondientes.

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Fiscalía abrió investigación preliminar

La Fiscalía Ambiental ya realizó diligencias en la zona y programó nuevas declaraciones de vecinos para los próximos días, mientras continúa recabando información sobre el caso.

Los residentes también presentaron medidas cautelares para solicitar la paralización inmediata de las obras; sin embargo, afirman que hasta el momento no obtienen respuesta judicial.

“Como vecinos queremos que todo sea transparente y que las autoridades determinen si realmente no existe afectación ambiental ni irregularidades técnicas”, señaló Mijichich.

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