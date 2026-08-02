Corte de agua en Lima este lunes 3 de agosto, según Sedapal: revisa horarios y distritos afectados hasta por 12 horas

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre un nuevo corte del suministro programado para el lunes 3 de agosto en la capital. Las interrupciones afectarán varios distritos y zonas en diferentes horarios, y alcanzarán en algunos casos una suspensión de hasta 12 horas.

Según la entidad, durante este periodo se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad. Asimismo, recomendó a los usuarios adoptar medidas preventivas, como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico en recipientes limpios, para reducir el impacto de la medida.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Horarios y distritos afectados por corte de agua en Lima el lunes 3 de agosto

San Antonio de Huarochirí

Zonas afectadas: Asoc. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08 - ECN, Agrup. Fam. Anchi, Agrup. Fam. Divino Niño Jesús, APV Las Villas de Nievería, APV Bello Horizonte I etapa - Nievería, Asoc. California de Nievería II etapa, Asoc. de Pobladores Los Huertos de Nievería, Asoc. Dulce Amanecer de Nievería, Asoc. El Remanso de Nievería, Asoc. Los Álamos de Nievería, Asoc. Los Ángeles de Nievería, Asoc. Los Castores de Nievería, Asoc. Los Cedros de Nievería, Asoc. Los Jardines de Nievería, Asoc. Los Sauces de Nievería, Asoc. Los Topacios de Nievería, Asoc. Los Tulipanes de Nievería, Asoc. Lotiz. El Huerto de Nievería II y III etapa, Asoc. Lotiz. Santa Ana de Nievería, Asoc. Pampa Huaraca, Asoc. Prop. Herederos Hermanos Valenzuela, Asoc. Prop. La Posada de Mayorzago, Asoc. Prop. Las Casuarinas de Nievería II y III etapa, Asoc. Prop. Viv. Cristo es Amor

Asoc. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08 - ECN, Agrup. Fam. Anchi, Agrup. Fam. Divino Niño Jesús, APV Las Villas de Nievería, APV Bello Horizonte I etapa - Nievería, Asoc. California de Nievería II etapa, Asoc. de Pobladores Los Huertos de Nievería, Asoc. Dulce Amanecer de Nievería, Asoc. El Remanso de Nievería, Asoc. Los Álamos de Nievería, Asoc. Los Ángeles de Nievería, Asoc. Los Castores de Nievería, Asoc. Los Cedros de Nievería, Asoc. Los Jardines de Nievería, Asoc. Los Sauces de Nievería, Asoc. Los Topacios de Nievería, Asoc. Los Tulipanes de Nievería, Asoc. Lotiz. El Huerto de Nievería II y III etapa, Asoc. Lotiz. Santa Ana de Nievería, Asoc. Pampa Huaraca, Asoc. Prop. Herederos Hermanos Valenzuela, Asoc. Prop. La Posada de Mayorzago, Asoc. Prop. Las Casuarinas de Nievería II y III etapa, Asoc. Prop. Viv. Cristo es Amor Horario de interrupción: 7.00 a. m. – 7.00 p. m.

San Juan de Miraflores

Zonas afectadas: P.J. Villa Solidaridad 1 etapa, P.J. San Antonio de Padua, A. H. Mártires de San Juan, A. H. 7 de Julio, A. H. Rafael Belaúnde, A. H. Virgen de Guadalupe, A. H. Sol de los Milagros.

P.J. Villa Solidaridad 1 etapa, P.J. San Antonio de Padua, A. H. Mártires de San Juan, A. H. 7 de Julio, A. H. Rafael Belaúnde, A. H. Virgen de Guadalupe, A. H. Sol de los Milagros. Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.

Villa María del Triunfo

Zonas afectadas: Urb. Villa Jardín 1era etapa

Urb. Villa Jardín 1era etapa Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.

Ate

Zonas afectadas: Urb. Ceres. Cuadrante: Asoc. Los Ángeles sector F y Asoc. Los Ángeles sector G.

Urb. Ceres. Cuadrante: Asoc. Los Ángeles sector F y Asoc. Los Ángeles sector G. Horario de interrupción: 11.00 a. m. – 11.00 p. m.

San Martín de Porres

Zonas afectadas: A. H. 3 de mayo

Horario de interrupción: 12 m. – 8.00 p. m.

¿Cómo puedo pagar mi recibo de agua?

El recibo de agua puede pagarse desde el celular o la computadora a través de la app del banco, en la opción "Pagar servicios", mediante billeteras digitales como Yape o desde la oficina virtual de tu proveedor local, como Aquanet en el caso de Sedapal. Basta con tener a la mano el número de suministro o de cuenta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.