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Anuncian cierre de importante avenida en Miraflores por obras: horario, fecha y recomendaciones

La comuna miraflorina informó que los trabajos demandarán el cierre parcial de esta vía clave en el distrito y pidió a los vecinos tomar sus precauciones para evitar inconvenientes.

El mantenimiento de pistas en Miraflores demandará cierre parcial de vía
El mantenimiento de pistas en Miraflores demandará cierre parcial de vía | Foto: Andina/Municipalidad de Miraflores
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La Municipalidad de Miraflores informó que el miércoles 3 de junio iniciará trabajos de mantenimiento de pistas en la avenida La Paz. La intervención se realizará en determinadas horas del día y demandará el cierre parcial de la vía, a fin de concluir los trabajos lo más pronto posible.

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Horario y zona intervenida

Según la comuna, las labores de mantenimiento se realizarán en horarios diurnos y nocturnos y afectarán a vecinos que residen entre las cuadras 5 a la 16 y alrededores de la avenida La Paz.

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El municipio indicó que el personal de la obra brindará facilidades a los vecinos ante situaciones especiales que puedan surgir.

Recomendaciones a seguir

En su comunicado, la comuna solicita a los residentes retirar los autos de la vía y no ingresar ni salir de sus cocheras mientras intervienen las pistas, a fin de evitar daños a sus vehículos y a los trabajos ejecutados.

Finalmente, la entidad municipal agradeció a los vecinos por su comprensión y se disculpó por los ruidos y molestias que podrían ocasionar estas labores.

Comunicado de la Municipalidad de Miraflores

Comunicado de la Municipalidad de Miraflores

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