Municipalidad de Lima reubicará a músicos y cómicos afectados por obras en la Alameda Chabuca Granda

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que iniciará un empadronamiento general de los artistas que se han visto afectados por el proyecto de remodelación de la Alameda Chabuca Granda, con el fin de iniciar un proceso de reubicación ordenado y transparente. La medida fue anunciada por el alcalde Renzo Reggiardo este 15 de junio, a cuatro días del cierre del espacio público por los trabajos operativos de la comuna limeña.

"Este registro técnico y ordenado será el padrón oficial que servirá como base para una reubicación justa y bien planificada", señaló el burgomaestre tras expresar su empatía con los artistas escénicos que utilizaban los anfiteatros de este punto histórico de la capital para realizar sus presentaciones y llevar un sustento económico diario a sus hogares. Los trabajadores urbanos afirmaron que no recibieron una comunicación previa sobre la demolición de las rotondas en las que desarrollaron sus actividades por cerca de 18 años.

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¿Dónde podrían ser reubicados los artistas de Chabuca Granda?

Reggiardo indicó que la Gerencia de Cultura sostiene reuniones de coordinación con representantes de las asociaciones de artistas que desarrollan actividades en la Alameda Chabuca Granda, a fin de identificar alternativas que permitan mantener vigentes sus presentaciones mientras culminan los trabajos de recuperación del espacio público.

Entre las alternativas evaluadas por la MML figuran diversos clubes metropolitanos, conocidos también como parques zonales de la ciudad, así como el anfiteatro de la Iglesia Santa Rosa, ubicado en el centro histórico de Lima. "Al tratarse de una zona con altísimo tránsito peatonal y turístico, este anfiteatro se presenta como un escenario ideal para que nuestros artistas mantengan su convocatoria y desarrollen sus actividades de manera digna, pero sobre todo segura", expresó.

¿Por qué la Alameda Chabuca Granda fue cerrada temporalmente?

La MML inició un operativo de recuperación de espacios públicos en este punto la madrugada del 11 de junio para erradicar el comercio informal que ocupaba indebidamente las áreas peatonales y afectaba la libre circulación de vecinos, turistas y visitantes. Debido a esta acción, el acceso a la alameda fue restringido de manera temporal, ya que se desarrollan labores de mantenimiento y recuperación del ornato, que incluyen el acondicionamiento de áreas públicas y la mejora de la imagen urbana.

La operación en uno de los espacios turísticos más importantes de la capital forma parte de la estrategia municipal orientada a preservar el centro histórico de Lima como un espacio seguro, ordenado y atractivo para la convivencia ciudadana. La gerente de Fiscalización y Control de la comuna, Mariella Falla, indicó que el lugar se había convertido en "una zona de comercio informal sin ningún control, con cobro de cupos y extorsiones".

El burgomaestre de la capital precisó que las acciones de recuperación y ordenamiento que actualmente se ejecutan serán compatibles con la promoción de la actividad cultural y artística en la capital. "La meta de la Municipalidad de Lima es asegurar que el arte de la calle no se detenga, promoviendo una cultura viva, ordenada, que respete tanto el desarrollo de la ciudad como el derecho al trabajo de sus artistas", apuntó.

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