Suspenden sesión del Consejo de Ministros que debía evaluar pedido de facultades al Legislativo

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La sesión del Consejo de Ministros programada para debatir el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso de la República fue suspendida. Según informó el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, la reunión se postergó debido a que el Gobierno aún continúa revisando el contenido que dará forma al proyecto.

"El 29 fue el primer Consejo de Ministros y ahí mismo se nos dijo que el domingo iba a ser el segundo. Lo que pasa es que no están dadas las condiciones para la aprobación y, por eso, se ha suspendido. (La sesión) se ha postergado porque todavía estamos en una dinámica de revisión de los cuadros. Yo mismo he enviado observaciones al proyecto que se presentó. Todos las están enviando", señaló en RPP.

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Beingolea indicó que la versión del proyecto difundida por algunos medios de comunicación no corresponde al texto definitivo que el Ejecutivo presentará al Parlamento. Además, criticó a los legisladores de oposición que adelantaron que votarían en contra de la iniciativa una vez que llegue a las cámaras del Congreso.

Por su parte, Keiko Fujimori no se ha pronunciado hasta el momento sobre la suspensión de esta sesión del Consejo de Ministros. La presidenta continuó con actividades en Junín relacionadas con la atención de los efectos del sismo ocurrido en esa región semanas atrás, el cual dejó un saldo de cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados, de acuerdo con el primer reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Keiko Fujimori reitera que no recortará feriados, pese a que borrador filtrado dice lo contrario

La presidenta Keiko Fujimori anunció que no recortará el número de feriados no laborables vigentes en el país. Asimismo, responsabilizó a la izquierda de las constantes críticas contra su gestión por este tema, pese a que el borrador del proyecto de facultades legislativas incluye la reducción de feriados como uno de sus principales planteamientos.

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"Hay mucha expectativa sobre si vamos a recortar los feriados. No se van a recortar feriados. Tampoco se van a aumentar. Y no se van a tocar las CTS. Esto es parte de una narrativa de algunos grupos de izquierda que han venido creando este fantasma desde hace muchos años", declaró la mandataria durante una transmisión en vivo a través de Facebook Live.

Previamente, tras visitar la tumba de su padre, Fujimori ya había asegurado que no se reducirían los feriados. En la misma línea se pronunció el ministro de Trabajo, Juan Sheput. Sin embargo, uno de los apartados en materia laboral del proyecto filtrado establece lo siguiente: "Modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad".