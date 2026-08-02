Precio del dólar en Perú, hoy domingo 2 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

"Somos un país muy dependiente del tipo de cambio. Gran parte de nuestra economía está asociada a bienes importados que se compran en dólares“, enfatizó Jorge Luis Ojeda.

Por ejemplo, el país compra el trigo a costo de moneda extranjera y de eso depende el alimento en la industria ganadera, además de la elaboración del pan y derivados. Eso, al mismo tiempo, influye en la canasta básica familiar. Similar panorama se da con el combustible, que también se compra del mercado internacional.