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Economía

Precio del dólar en Perú, hoy domingo 2 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú, hoy domingo 2 de agosto de 2026
Precio del dólar en Perú, hoy domingo 2 de agosto de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar este domingo, 2 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/ 3,375 la compra y S/ 3,400 la venta.

Precio del dólar hoy, domingo 2 de agosto en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

09:00
2/8/2026

¿Por qué es importante el tipo de cambio?

"Somos un país muy dependiente del tipo de cambio. Gran parte de nuestra economía está asociada a bienes importados que se compran en dólares“, enfatizó Jorge Luis Ojeda. 

Por ejemplo, el país compra el trigo a costo de moneda extranjera y de eso depende el alimento en la industria ganadera, además de la elaboración del pan y derivados. Eso, al mismo tiempo, influye en la canasta básica familiar. Similar panorama se da con el combustible, que también se compra del mercado internacional.

08:00
2/8/2026

Tipo de cambio vía Sunat: cotización del tipo de cambio

• Compra: S/3,391
• Venta: S/3,400

07:12
2/8/2026

Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3985 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este domingo 2 de agosto?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576
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