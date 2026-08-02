Precio del dólar en Perú, hoy domingo 2 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar este domingo, 2 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/ 3,375 la compra y S/ 3,400 la venta.
Precio del dólar hoy, domingo 2 de agosto en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Por qué es importante el tipo de cambio?
"Somos un país muy dependiente del tipo de cambio. Gran parte de nuestra economía está asociada a bienes importados que se compran en dólares“, enfatizó Jorge Luis Ojeda.
Por ejemplo, el país compra el trigo a costo de moneda extranjera y de eso depende el alimento en la industria ganadera, además de la elaboración del pan y derivados. Eso, al mismo tiempo, influye en la canasta básica familiar. Similar panorama se da con el combustible, que también se compra del mercado internacional.
Tipo de cambio vía Sunat: cotización del tipo de cambio
• Compra: S/3,391
• Venta: S/3,400
Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3985 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este domingo 2 de agosto?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576