➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 2 de agosto, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este domingo. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
Descubre qué dicen los astros para este domingo 2 de agosto con el horóscopo elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval. Revisa las predicciones para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, domingo 2 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Estarás centrado en una actividad que te tomará bastante tiempo realizar, esto podría estresar a un familiar que te requiere para avanzar otros pendientes. Acelera y divide bien tus tiempos.
- Tauro: De repente no lo has notado por tus preocupaciones, pero tienes muy cerca a una persona que hace lo posible para que te sientas cómodo y bien. Repara en quienes te aman y sé más agradecido.
- Géminis: Aunque parezca que esa persona ha sido radical, en realidad, ha hecho lo que te había advertido. Esta separación será solo temporal, pero te enseñará a madurar y valorar más los compromisos.
- Cáncer: No estás siendo muy consciente de algunas reacciones emocionales que has estado teniendo. Si logras dominarte lograrás resolver tus problemas sentimentales de una mejor manera.
- Leo: Vuelve el equilibrio y una sensación de calma interior que te permitirá hablar con esa persona con la que tantos conflictos habías tenido. Su intención es la de recuperarte. Habrá reconciliación.
- Virgo: Un familiar que te aprecia te brindará apoyo moral o económico, este respaldo será importante para seguir avanzando en tus metas. Es posible que realices un viaje corto, lo disfrutarás.
- Libra: Valora más el esfuerzo que hace esa persona por disculparse y resolver los problemas que ha tenido contigo. Ignorarla podría costarte caro cuando decida alejarse. Es el momento de recapacitar.
- Escorpio: Una persona con la que tienes pendiente algunos temas económicos te buscará para establecer fechas de pagos y reembolsos. No te comprometas a nada que no puedas manejar. Recuérdalo.
- Sagitario: Alguien que ejercía una fuerte pasión o deseo en ti ahora pretende dominarte y hacerte ceder a sus deseos. Notarás su intención y pondrás límites. Solo evita hacerlo desde el conflicto.
- Capricornio: No impongas tus ideas en alguien que tiene la facultad de tomar sus propias decisiones. Esa persona no se equivoca, pero es posible que lo hagas tú por actuar con inflexibilidad.
- Acuario: Recibirás la invitación de amigos o familiares para compartir un grato momento, pero el cansancio que sientes te llevaría a inclinarte por el descanso y la soledad. Necesitas reponer energías.
- Piscis: Decidirás por cortar totalmente con alguien que se está saltando las reglas o el compromiso que había tenido contigo. Tu actitud le hará tomar conciencia de su error y se disculpará.