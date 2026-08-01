HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Av. Arequipa: ATU iniciará plan piloto de carril bidireccional para buses del Corredor Azul este 6 de agosto

La medida se aplicará con el fin de recuperar el orden de la vía frente al transporte informal y priorizar la circulación de buses del Corredor Azul en hora punta.

ATU anuncia carril bidireccional en la av. Arequipa
ATU anuncia carril bidireccional en la av. Arequipa | Foto: ATU
Escuchar
Resumen
Compartir

La avenida Arequipa será intervenida esta semana. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este jueves 6 de agosto iniciará el plan piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa, una medida validada técnicamente que busca recuperar el orden en la vía frente al transporte informal y priorizar la circulación de unidades del Corredor Azul.

La operación será ejecutada parcialmente en la avenida, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú (PNP). Su fase preliminar permitirá evaluar el comportamiento operativo y realizar los ajustes necesarios antes de continuar con las siguientes etapas del proyecto que busca beneficiar a más de 70.000 usuarios que utilizan diariamente este servicio.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Papa León XIV: terreno del Terminal Portuario de Eten será la sede de misa central en Lambayeque

lr.pe

¿Cómo se implementará el plan piloto anunciado por la ATU?

Según el organismo, la iniciativa contempla una intervención inicial en un tramo de 1.5 kilómetros, entre la av. 9 de Diciembre (Paseo Colón) y el jr. Emilio Fernández. Esto permitirá evaluar el funcionamiento del nuevo esquema de circulación antes de continuar con las siguientes etapas del plan.

La ATU precisó que el Carril Bus Bidireccional Arequipa no es una obra vial, sino una intervención que busca recuperar la avenida Arequipa como una zona de tránsito calmado que prioriza el transporte público, a los peatones y ciclistas para ofrecer viajes más seguros, rápidos y ordenados.

¿Qué cambiará con la aplicación del plan anunciado por la ATU?

Entre los principales beneficios que ofrecería esta estrategia destacan la reducción del tiempo de viaje en hora punta, de 10 a 6 minutos; y el incremento de la velocidad comercial de los buses, de 9 km/h a 18 km/h durante la hora punta, lo que permitirá viajes más regulares.

De esta manera, la ATU busca hacer frente a la competencia desleal de vehículos informales que circulan por la av. Arequipa sin autorización, afectando la operación del servicio del Corredor Azul y poniendo en riesgo la vida de los usuarios que lo utilizan.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cierre de la avenida Brasil este 29 de julio: conoce las rutas de desvío del transporte público por la Gran Parada Militar

Cierre de la avenida Brasil este 29 de julio: conoce las rutas de desvío del transporte público por la Gran Parada Militar

LEER MÁS
¿Cómo llegar a la FIL Lima 2026? ATU detalla los buses, corredores y conexiones de transporte público

¿Cómo llegar a la FIL Lima 2026? ATU detalla los buses, corredores y conexiones de transporte público

LEER MÁS
Motociclista atropella a adulto mayor de 88 años tras invadir carril exclusivo del Metropolitano en Comas

Motociclista atropella a adulto mayor de 88 años tras invadir carril exclusivo del Metropolitano en Comas

LEER MÁS
¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

LEER MÁS
Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Agente PNP de la comisaría de San Luis es condenado a 6 años de prisión por pedir S/100 para devolver licencia de conducir

Agente PNP de la comisaría de San Luis es condenado a 6 años de prisión por pedir S/100 para devolver licencia de conducir

LEER MÁS
Indecopi multa a conocido banco peruano con más de S/20.000 por cobranzas abusivas: enviaba cartas de deuda a casas de terceros

Indecopi multa a conocido banco peruano con más de S/20.000 por cobranzas abusivas: enviaba cartas de deuda a casas de terceros

LEER MÁS
Vía Evitamiento: motorizado sufre accidente y genera congestión vehicular cerca del puente Trujillo

Vía Evitamiento: motorizado sufre accidente y genera congestión vehicular cerca del puente Trujillo

LEER MÁS
Papa León XIV: terreno del Terminal Portuario de Eten será la sede de misa central en Lambayeque

Papa León XIV: terreno del Terminal Portuario de Eten será la sede de misa central en Lambayeque

LEER MÁS
Guardaespaldas del rey de España acapara la atención en Perú y desata furor en redes sociales

Guardaespaldas del rey de España acapara la atención en Perú y desata furor en redes sociales

LEER MÁS
Truenos en Lima sorprenden a miles de vecinos: ¿por qué se registró este inusual fenómeno en invierno?

Truenos en Lima sorprenden a miles de vecinos: ¿por qué se registró este inusual fenómeno en invierno?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025