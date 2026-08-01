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La avenida Arequipa será intervenida esta semana. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este jueves 6 de agosto iniciará el plan piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa, una medida validada técnicamente que busca recuperar el orden en la vía frente al transporte informal y priorizar la circulación de unidades del Corredor Azul.

La operación será ejecutada parcialmente en la avenida, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú (PNP). Su fase preliminar permitirá evaluar el comportamiento operativo y realizar los ajustes necesarios antes de continuar con las siguientes etapas del proyecto que busca beneficiar a más de 70.000 usuarios que utilizan diariamente este servicio.

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¿Cómo se implementará el plan piloto anunciado por la ATU?

Según el organismo, la iniciativa contempla una intervención inicial en un tramo de 1.5 kilómetros, entre la av. 9 de Diciembre (Paseo Colón) y el jr. Emilio Fernández. Esto permitirá evaluar el funcionamiento del nuevo esquema de circulación antes de continuar con las siguientes etapas del plan.

La ATU precisó que el Carril Bus Bidireccional Arequipa no es una obra vial, sino una intervención que busca recuperar la avenida Arequipa como una zona de tránsito calmado que prioriza el transporte público, a los peatones y ciclistas para ofrecer viajes más seguros, rápidos y ordenados.

¿Qué cambiará con la aplicación del plan anunciado por la ATU?

Entre los principales beneficios que ofrecería esta estrategia destacan la reducción del tiempo de viaje en hora punta, de 10 a 6 minutos; y el incremento de la velocidad comercial de los buses, de 9 km/h a 18 km/h durante la hora punta, lo que permitirá viajes más regulares.

De esta manera, la ATU busca hacer frente a la competencia desleal de vehículos informales que circulan por la av. Arequipa sin autorización, afectando la operación del servicio del Corredor Azul y poniendo en riesgo la vida de los usuarios que lo utilizan.

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