MEF sustenta crédito de S/9.566 millones: inversión, obras y prevención de El Niño entre prioridades

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República el proyecto de ley que permitirá incorporar S/9596 millones al Presupuesto 2026. | MEF

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República el proyecto de ley que permitirá incorporar S/9596 millones al Presupuesto 2026. | MEF

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El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, defendió este lunes ante la Comisión de Presupuesto del Congreso el proyecto de crédito suplementario por S/9.566 millones, y señaló que los recursos permitirán atender obligaciones pendientes, impulsar la inversión pública y fortalecer las acciones de prevención frente a un eventual fenómeno de El Niño.

Durante su sustentación, el titular del MEF explicó que el financiamiento contempla recursos para negociaciones colectivas, gratificaciones para trabajadores CAS, intervenciones de emergencia vinculadas a El Niño, los Juegos Panamericanos y diversas obras de infraestructura. En esa línea, precisó que una parte importante del presupuesto se destinará a proyectos ejecutados por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), especialmente en labores de descolmatación y prevención en quebradas de regiones del norte.

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“Ya sabemos que viene un tema muy fuerte con el Fenómeno de El Niño y cada gobierno regional y local tiene que comenzar a hacer los trabajos de descolmatación y prevención que correspondan”, sostuvo.

Acuña agregó que la propuesta se sustenta en la mejora de los indicadores macroeconómicos registrados en los primeros meses del año. Detalló que entre enero y abril la economía creció 3,6%, mientras que la recaudación tributaria aumentó 17,7% en mayo. Asimismo, señaló que el déficit fiscal se redujo a 1,6% y que la inflación mantiene una tendencia descendente.

MEF sustenta incorporación de más de S/ 9500 millones al presupuesto.

Según el MEF, el financiamiento provendrá de tres fuentes: S/1.260 millones por la emisión de bonos del Tesoro Público, S/2.900 millones por mayores ingresos de recursos ordinarios y S/5.436 millones correspondientes a canon, sobrecanon y regalías destinados a gobiernos regionales y locales.

MEF: el 70% de los recursos se orientará a inversión pública

El Ejecutivo precisó que alrededor del 70% del crédito suplementario, equivalente a S/4.160 millones, se destinará a gasto de capital, principalmente para la continuidad de proyectos de infraestructura y la ejecución de obras en marcha. El 30% restante financiará servicios esenciales y otras intervenciones prioritarias del Estado.

Entre las principales acciones figuran proyectos de prevención frente al fenómeno de El Niño ejecutados por la ANIN, así como la continuidad de hospitales en Cusco, Piura, Trujillo, Chota y Lima. También se incluyen obras de agua y saneamiento en distritos como Comas, Carabayllo y Ventanilla.

A nivel regional y local, el plan contempla el financiamiento de 443 caminos vecinales, 37 carreteras departamentales, 391 proyectos de agua y saneamiento, 164 obras de infraestructura educativa, 84 establecimientos de salud y 205 proyectos de riego.

Educación y seguridad entre las principales prioridades del crédito suplementario

En el ámbito educativo, el proyecto incluye recursos para mejoras remunerativas y bonos para docentes, financiamiento de becas, pago de deuda social del magisterio, apoyo a nuevas universidades públicas y fortalecimiento de intervenciones pedagógicas e infraestructura educativa.

En materia de seguridad, el MEF indicó que se destinarán fondos para reforzar la lucha contra la delincuencia y mejorar la operatividad de instituciones como el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. También se contemplan partidas para la Cancillería y otras entidades públicas.

Finalmente, el ministerio señaló que la distribución de los recursos se realizará según criterios de avance físico y financiero de los proyectos, capacidad de ejecución de las entidades y disponibilidad de fondos, con el objetivo de acelerar la culminación de obras y mejorar la prestación de servicios a la población.