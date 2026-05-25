Joven de 22 años queda en coma luego de que auto lo atropellara mientras cruzaba vía del Metropolitano: chofer se dio a la fuga

La familia del joven solicita acceso a las cámaras de seguridad del Metropolitano para identificar al responsable. | Foto: ATV/Composición LR

La familia del joven solicita acceso a las cámaras de seguridad del Metropolitano para identificar al responsable. | Foto: ATV/Composición LR

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Un universitario de 22 años permanece en estado crítico luego de ser atropellado por un vehículo que ingresó a la vía exclusiva del Metropolitano en el distrito de Comas. El hecho ocurrió durante la madrugada del 17 de mayo, cuando el joven regresaba a casa tras jugar fútbol con amigos.

La víctima, identificada como Arnold, fue impactada por un automóvil que circulaba a gran velocidad y cuyo conductor huyó sin auxiliarlo. Actualmente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en coma inducido, debido a edemas cerebrales que sufrió tras el fuerte golpe.

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Cámaras registraron el momento exacto del atropello en Comas

Según ATV, las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Comas captaron el instante en que el vehículo invadió la vía del Metropolitano y embistió al joven. Según relató la madre de Arnold, el auto se desplazaba aproximadamente a 80 km/h al momento del accidente.

“El carro lo toca, lo levanta por los aires y luego lo deja tirado”, señaló la mujer al describir el impacto sufrido por su hijo. Aunque el joven presenta lesiones externas menores, los médicos mantienen vigilancia constante debido a la inflamación cerebral provocada por el atropello. La familia indicó que el conductor no se detuvo tras el accidente y desapareció de la zona.

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Familia pide acceso a cámaras del Metropolitano para identificar al conductor

La madre de la víctima solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) acceso a las cámaras de seguridad del Metropolitano, debido a que tendrían un ángulo más amplio del accidente y permitirían identificar la placa del automóvil involucrado.

Según explicó, la denuncia fue presentada hace más de una semana; sin embargo, hasta el momento no reciben respuesta sobre la entrega de las imágenes.