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Virus sincicial respiratorio en Perú suma 1.891 casos y sigue siendo la principal causa de muerte en menores de 6 meses

La ginecóloga Claudia Namizato destacó que el VSR causa infecciones respiratorias bajas, neumonía y bronquiolitis en lactantes. La vulnerabilidad aumenta en bebés menores de seis meses, con alto riesgo de hospitalización y UCI.

Virus sincicial respiratorio (VSR) sigue siendo la principal causa de muerte en menores de seis meses en el Perú
Virus sincicial respiratorio (VSR) sigue siendo la principal causa de muerte en menores de seis meses en el Perú | OMS
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El virus sincicial respiratorio (VSR) mantiene una alta circulación en el país y continúa como la principal causa de muerte en menores de seis meses. En lo que va del año, el Perú registra 1.891 casos, según datos de la Sala Situacional del Ministerio de Salud (Minsa).

La ginecóloga Claudia Namizato, integrante del Comité Consultivo de Inmunizaciones del Minsa, explicó que el mayor impacto del virus se concentra en los primeros meses de vida debido a la vulnerabilidad del sistema respiratorio e inmunológico de los recién nacidos. 'Es la principal causa de mortalidad en menores de 6 meses en países como el nuestro', señaló a La República.

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La especialista precisó además que el VSR representa la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. 'Es la principal causa de neumonía y bronquiolitis en menores de 1 año', afirmó.

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Alta circulación y riesgo en lactantes

Namizato indicó que el virus circula durante todo el año, aunque los contagios aumentan entre abril y octubre, coincidiendo con la temporada de bajas temperaturas.

'Es un virus altamente prevalente, muy contagioso, con pico estacional en meses de frío', explicó.

El riesgo más alto se concentra en recién nacidos y menores de seis meses. Según detalló, la mitad de los bebés infectados necesita hospitalización y cerca del 10% termina en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

'El 50% de los bebés infectados requiere hospitalización y el 10% ingresa a UCI', advirtió.

Namizato sostuvo además que las consecuencias del virus pueden extenderse más allá de la infección inicial. 'Los bebés que se infectan tienen mayor riesgo de desarrollar asma más adelante', indicó.

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Vacunación en gestantes y prevención

Frente a este escenario, el Perú implementará por primera vez la vacuna contra el virus sincicial respiratorio en gestantes y el uso de anticuerpos monoclonales en recién nacidos desde mayo de 2026.

La estrategia demandará una inversión de S/91 millones y priorizará Arequipa, Cusco, Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Namizato afirmó que la inmunización materna constituye actualmente la principal medida preventiva específica frente al VSR. 'La estrategia más costo-efectiva es la vacunación materna contra el virus sincicial', sostuvo.

Explicó que la protección se genera durante el embarazo mediante la transferencia de anticuerpos de la madre al bebé. 'La madre produce anticuerpos y se los transmite al bebé a través de la placenta', detalló.

La vacuna se aplica en una sola dosis entre las semanas 24 y 36 de gestación. La especialista remarcó que el momento de aplicación resulta clave, ya que el organismo necesita alrededor de dos semanas para generar suficientes anticuerpos y transferirlos al feto.

'La falta de vacunación deja al bebé vulnerable en sus primeros meses de vida', alertó.

La ginecóloga también recordó que los síntomas graves incluyen dificultad respiratoria, fiebre y coloración azulada en labios o extremidades. Sin embargo, insistió en que la prioridad debe centrarse en evitar la infección. 'La idea es no llegar a ese punto', señaló.

Namizato indicó además que el Perú mantiene coberturas de vacunación en gestantes superiores al 90%, aunque reconoció que todavía persisten dudas frente a nuevas vacunas. Pese a ello, aseguró que la evidencia científica respalda su seguridad.

'No hay ningún riesgo aumentado ni para la gestante ni para el bebé', afirmó.

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