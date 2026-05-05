¿Qué pasará con la ruta del Metropolitano tras el accidente en la Vía Expresa? Esto dijo la ATU

Así terminó el bus tras el choque en la Vía Expresa | Foto: Francisco Erazo / La República

Así terminó el bus tras el choque en la Vía Expresa | Foto: Francisco Erazo / La República

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La tarde de este 5 de mayo, un bus del Metropolitano se despistó y chocó con parte de una infraestructura metálica en la Vía Expresa. El accidente se produjo a la altura de la estación Andrés Reyes, en el distrito de San Isidro, y dejó 18 heridos, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El incidente movilizó a varias unidades de bomberos y ambulancias, lo que complicó por momentos la circulación de vehículos particulares. Aunque los heridos ya fueron rescatados y evacuados, continúan los trabajos para restablecer por completo el flujo vehicular, por lo que la ATU anunció algunas medidas temporales para garantizar el servicio del Metropolitano.

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Así está funcionando el Metropolitano tras el accidente

El presidente de la ATU, David Hernández, señaló a La República que todas las estaciones del servicio operan con normalidad, incluida la denominada Andrés Reyes, donde se registró el incidente. Sin embargo, precisó que en esta estación se ha cambiado el punto de embarque.

“Las personas que van con sentido hacia el sur están usando la estación Canaval y Moreyra, pero están caminando hacia el embarque 2”, indicó. La medida se adoptó como parte de un sistema de contraflujo para permitir que los vehículos avancen por turnos en una sola vía y en ambas direcciones, aunque reconoció que esto podría generar retrasos de entre 5 y 7 minutos.

¿Cómo se produjo el accidente en la Vía Expresa?

El siniestro se registró luego de que un bus del Metropolitano chocó contra la infraestructura de la estación Andrés Reyes. El incidente dejó 18 heridos, entre ellos el chofer Norman Risco Valera, de 60 años, quien sufrió la peor parte y fue trasladado a la Clínica Internacional. Su estado de salud es estable.

El jefe de la ATU aseguró que las causas exactas del accidente serán investigadas. Mientras tanto, adelantó que el vehículo contaba con su inspección y SOAT al día y que el hombre que estaba al volante se encontraba totalmente apto para conducir y había cumplido con sus horas de descanso.