Bus del corredor Morado chocó contra columna del Metro 1 de Lima, cerca de la estación Bayóvar en SJL

Un bus del Corredor Morado tuvo un grave accidente en San Juan de Lurigancho, chocando contra una columna de la Línea 1 del Metro de Lima. | Foto: TV Perú/Composición LR

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Un bus del Corredor Morado protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de estrellarse contra una de las columnas de la Línea 1 del Metro de Lima. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la estación Bayóvar, a la altura del mercado Wanka en plena avenida Wiesse, una zona de alto tránsito peatonal y vehicular. La unidad involucrada, un vehículo de transporte público con placa A3U-731, terminó con la parte frontal completamente destrozada tras el impacto.

Hasta el punto del accidente llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de fiscalización de la ATU, para dar inicio a los peritajes correspondientes que permitan esclarecer las causas del choque. Una de las hipótesis principales apunta a una falla mecánica debido a la presencia de un denso líquido oscuro derramado sobre la pista, lo que preliminarmente sugeriría una fuga en el sistema hidráulico y un consecuente vaciado de frenos.