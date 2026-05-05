Bus del Metropolitano sufre choque en la Vía Expresa: conductor quedó atrapado en la unidad

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Un accidente de tránsito se registró este 5 de mayo en la Vía Expresa luego de que el conductor de un bus Súper Expreso 5 del Metropolitano sufriera un incidente e impactara su unidad contra la infraestructura que divide los carriles de la pista. El hecho ocurrió a la altura de la Estación Andrés Reyes, en sentido de norte a sur, en el distrito de San Isidro.

La parte delantera del vehículo terminó empotrada contra una baranda y el conductor quedó atrapado dentro de la unidad. Unidades de bomberos y servicios de ambulancia llegaron hasta el lugar y ya trabajan para atender a los afectados. En tanto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) controlan el tránsito vehicular para facilitar los labores de rescate.

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Chofer de la unidad fue evacuado tras accidente

ATU activa protocolo de atención

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, tras el accidente, su personal activó los protocolos de emergencia y se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados y asegurando la evacuación segura de los pasajeros.

Además, indicaron que están tomando las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades. De momento, informaron que se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur para que los carros continúen su ruta.

Minsa confirma traslado de tres heridos

Hasta el momento, profesionales del SAMU han atendido y trasladado a tres pacientes producto de esta emergencia, según confirmó el Ministerio de Salud. No obstante, otro grupo de personas vendría siendo atendido en el mismo lugar del accidente, de acuerdo con información preliminar.