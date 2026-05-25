HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Un científico vivió 2 meses aislado en una cueva sin reloj, calendario ni luz solar: así cambió su percepción del tiempo

Un explorador de cuevas descendió a una caverna glacial subterránea y permaneció allí aproximadamente dos meses.

El investigador frances, Michel Siffre, vivió bajo tierra aislado del tiempo y la luz solar. Foto: Shutterstock
El investigador frances, Michel Siffre, vivió bajo tierra aislado del tiempo y la luz solar. Foto: Shutterstock
Escuchar
Resumen
Compartir

Michel Siffre, un joven científico francés, descendió en 1962 a una cueva glaciar ubicada en los Alpes Ligures con el objetivo de vivir aislado del mundo exterior para descubrir cómo funciona la percepción humana del tiempo. Durante casi dos meses permaneció bajo tierra, sin reloj, calendario ni luz solar. Cuando finalmente le avisaron que el experimento había terminado, creyó que todavía le quedaban varias semanas más en el lugar.

Con apenas 23 años en ese entonces, realizó uno de los experimentos más influyentes sobre los ritmos biológicos humanos. Lo que descubrió en aquel aislamiento extremo ayudó a cambiar la forma en que la ciencia entiende el reloj interno del cuerpo.

PUEDES VER: Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca comparable con Machu Picchu: escondía casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

lr.pe

Un experimento extremo en completa oscuridad

Siffre ingresó a la cueva Scarasson el 16 de julio de 1962. El lugar, situado bajo un glaciar, presentaba temperaturas bajas, humedad constante y oscuridad total. Allí vivió completamente desconectado de cualquier referencia temporal.

Michel Siffre pasó dos meses viviendo en una cueva sin saber qué hora era. Foto: Keystone-France/Gamma

Michel Siffre pasó dos meses viviendo en una cueva sin saber qué hora era. Foto: Keystone-France/Gamma

No tenía forma de saber si era de día o de noche. Comía cuando sentía hambre y dormía cuando aparecía el cansancio. Su único contacto con el exterior era una línea telefónica unidireccional con un equipo de apoyo en la superficie. Él podía llamar para informar cuándo despertaba, comía o iba a dormir, pero nadie podía decirle la hora ni la fecha.

Durante semanas, los investigadores registraron cada uno de sus ciclos de sueño y actividad. Lo que observaron fue sorprendente: aunque Siffre estaba aislado de toda señal externa, su cuerpo seguía manteniendo un ritmo relativamente estable.

'Deben entender que mi formación era la de geólogo', declaró Michel Siffre a la revista Cabinet en 2008. Sin embargo, admitió: 'Sin saberlo, creé el campo de la cronobiología humana'.

PUEDES VER: Arqueólogos de Perú descubren tumba de hace 600 años en Kuélap con restos humanos y ofrendas ceremoniales únicas

lr.pe

El reloj biológico humano no funciona exactamente en 24 horas

El análisis de los registros mostró que el ciclo natural de sueño y vigilia de Siffre no coincidía exactamente con un día de 24 horas. Su organismo tendía a funcionar en ciclos de aproximadamente 24 horas y media.

Cuando salió, pensó que solo había pasado un mes, no dos, y su percepción del tiempo era muy diferente. Foto: Keystone-France/Gamma

Cuando salió, pensó que solo había pasado un mes, no dos, y su percepción del tiempo era muy diferente. Foto: Keystone-France/Gamma

Ese hallazgo fue una prueba importante de que los seres humanos poseen un reloj biológico interno, capaz de seguir funcionando incluso cuando desaparecen las referencias habituales, como la luz solar, los horarios o la rutina diaria.

Hoy ese fenómeno se conoce como 'ritmo circadiano libre'. En condiciones normales, el cerebro ajusta constantemente ese reloj interno gracias a señales externas como la salida del sol, las comidas y las actividades sociales. Pero, en la cueva, todas esas referencias habían desaparecido.

Sin embargo, lo más llamativo no fue únicamente el desfase de media hora diaria. El verdadero impacto del experimento apareció cuando Siffre perdió la capacidad de calcular cuánto tiempo había pasado realmente.

PUEDES VER: Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

lr.pe

El aislamiento alteró su percepción del tiempo

Cuando el equipo de apoyo le informó en septiembre que debía abandonar la cueva, el científico quedó desconcertado. Según sus propios cálculos, aún faltaban semanas para terminar el experimento.

Los investigadores descubrieron que no se trataba simplemente de un pequeño retraso acumulado por su reloj biológico. La ausencia total de luz natural, cambios ambientales y referencias temporales había alterado su percepción psicológica del tiempo.

Antes de este experimento, muchos científicos pensaban que la sensación de duración de los días dependía principalmente de hábitos y señales externas. El caso de Siffre demostró que el cuerpo humano mantiene su propio ritmo interno, aunque este puede desviarse cuando pierde contacto con el mundo exterior.

El estudio despertó el interés de especialistas en sueño, neurología e incluso de investigadores vinculados a la exploración espacial, interesados en entender cómo reaccionaría el cerebro humano durante misiones largas lejos de la Tierra.

Décadas después, el experimento de Michel Siffre sigue siendo una referencia científica clave para comprender cómo el cerebro humano organiza el tiempo cuando desaparecen todas las señales que usamos cada día sin darnos cuenta.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

LEER MÁS
Sumergida a 5.200 metros bajo el mar, científicos revelan la caldera submarina más grande del mundo: 150 km y 47 millones de años

Sumergida a 5.200 metros bajo el mar, científicos revelan la caldera submarina más grande del mundo: 150 km y 47 millones de años

LEER MÁS
Uno de los paisajes más misteriosos y antiguos de Asia por fin habría sido resuelto por los arqueólogos

Uno de los paisajes más misteriosos y antiguos de Asia por fin habría sido resuelto por los arqueólogos

LEER MÁS
La extraña rana que rompe sus propios huesos para sacar garras afiladas como armas cuando se siente amenazada

La extraña rana que rompe sus propios huesos para sacar garras afiladas como armas cuando se siente amenazada

LEER MÁS
Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca comparable con Machu Picchu: escondía casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca comparable con Machu Picchu: escondía casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

LEER MÁS
Gracias al hielo de la Antártida: científicos demuestran que la Tierra está atravesando los restos de una supernova

Gracias al hielo de la Antártida: científicos demuestran que la Tierra está atravesando los restos de una supernova

LEER MÁS
Un regreso histórico a América Latina tras más de un siglo: el oso que desapareció hace 130 años vuelve a ser visto en Brasil y Argentina

Un regreso histórico a América Latina tras más de un siglo: el oso que desapareció hace 130 años vuelve a ser visto en Brasil y Argentina

LEER MÁS
Presentan la primera bicicleta eléctrica con tecnología de vanguardia: carga rápida de 2 horas y batería que dura 10 años

Presentan la primera bicicleta eléctrica con tecnología de vanguardia: carga rápida de 2 horas y batería que dura 10 años

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025