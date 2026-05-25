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Michel Siffre, un joven científico francés, descendió en 1962 a una cueva glaciar ubicada en los Alpes Ligures con el objetivo de vivir aislado del mundo exterior para descubrir cómo funciona la percepción humana del tiempo. Durante casi dos meses permaneció bajo tierra, sin reloj, calendario ni luz solar. Cuando finalmente le avisaron que el experimento había terminado, creyó que todavía le quedaban varias semanas más en el lugar.

Con apenas 23 años en ese entonces, realizó uno de los experimentos más influyentes sobre los ritmos biológicos humanos. Lo que descubrió en aquel aislamiento extremo ayudó a cambiar la forma en que la ciencia entiende el reloj interno del cuerpo.

Un experimento extremo en completa oscuridad

Siffre ingresó a la cueva Scarasson el 16 de julio de 1962. El lugar, situado bajo un glaciar, presentaba temperaturas bajas, humedad constante y oscuridad total. Allí vivió completamente desconectado de cualquier referencia temporal.

Michel Siffre pasó dos meses viviendo en una cueva sin saber qué hora era. Foto: Keystone-France/Gamma

No tenía forma de saber si era de día o de noche. Comía cuando sentía hambre y dormía cuando aparecía el cansancio. Su único contacto con el exterior era una línea telefónica unidireccional con un equipo de apoyo en la superficie. Él podía llamar para informar cuándo despertaba, comía o iba a dormir, pero nadie podía decirle la hora ni la fecha.

Durante semanas, los investigadores registraron cada uno de sus ciclos de sueño y actividad. Lo que observaron fue sorprendente: aunque Siffre estaba aislado de toda señal externa, su cuerpo seguía manteniendo un ritmo relativamente estable.

'Deben entender que mi formación era la de geólogo', declaró Michel Siffre a la revista Cabinet en 2008. Sin embargo, admitió: 'Sin saberlo, creé el campo de la cronobiología humana'.

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El reloj biológico humano no funciona exactamente en 24 horas

El análisis de los registros mostró que el ciclo natural de sueño y vigilia de Siffre no coincidía exactamente con un día de 24 horas. Su organismo tendía a funcionar en ciclos de aproximadamente 24 horas y media.

Cuando salió, pensó que solo había pasado un mes, no dos, y su percepción del tiempo era muy diferente. Foto: Keystone-France/Gamma

Ese hallazgo fue una prueba importante de que los seres humanos poseen un reloj biológico interno, capaz de seguir funcionando incluso cuando desaparecen las referencias habituales, como la luz solar, los horarios o la rutina diaria.

Hoy ese fenómeno se conoce como 'ritmo circadiano libre'. En condiciones normales, el cerebro ajusta constantemente ese reloj interno gracias a señales externas como la salida del sol, las comidas y las actividades sociales. Pero, en la cueva, todas esas referencias habían desaparecido.

Sin embargo, lo más llamativo no fue únicamente el desfase de media hora diaria. El verdadero impacto del experimento apareció cuando Siffre perdió la capacidad de calcular cuánto tiempo había pasado realmente.

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El aislamiento alteró su percepción del tiempo

Cuando el equipo de apoyo le informó en septiembre que debía abandonar la cueva, el científico quedó desconcertado. Según sus propios cálculos, aún faltaban semanas para terminar el experimento.

Los investigadores descubrieron que no se trataba simplemente de un pequeño retraso acumulado por su reloj biológico. La ausencia total de luz natural, cambios ambientales y referencias temporales había alterado su percepción psicológica del tiempo.

Antes de este experimento, muchos científicos pensaban que la sensación de duración de los días dependía principalmente de hábitos y señales externas. El caso de Siffre demostró que el cuerpo humano mantiene su propio ritmo interno, aunque este puede desviarse cuando pierde contacto con el mundo exterior.

El estudio despertó el interés de especialistas en sueño, neurología e incluso de investigadores vinculados a la exploración espacial, interesados en entender cómo reaccionaría el cerebro humano durante misiones largas lejos de la Tierra.

Décadas después, el experimento de Michel Siffre sigue siendo una referencia científica clave para comprender cómo el cerebro humano organiza el tiempo cuando desaparecen todas las señales que usamos cada día sin darnos cuenta.