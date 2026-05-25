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Debate técnico: Fuerza Popular vs. Juntos por el Perú ¿Quién ganó? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Carlos Neuhaus resaltó logro de los Panamericanos, pero ignora que Fuerza Popular pidió cancelarlos

Durante el debate técnico, Carlos Neuhaus, desde el partido fujimorista, celebró el logro de los Panamericanos 2019. Sin embargo, entre 2016 y 2017, Fuerza Popular veía la gestión de los juegos como "un gasto irresponsable" y apoyó cancelar el evento.

Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos 2019.
Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos 2019. | X
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Durante el debate político de equipos técnicos, Carlos Neuhaus, quien hoy es miembro del equipo de Fuerza Popular, resaltó el éxito de los Juegos Panamericanos Lima 2019, un evento que él mismo dirigió como presidente del Comité Organizador.

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Durante su participación, Neuhaus aseguró que "los Juegos Panamericanos son el ejemplo donde el Perú ejecutó infraestructura de nivel mundial en tiempo récord y por debajo del presupuesto. Lo sé de primera mano porque me tocó liderar esas obras (...)".

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Sin embargo, entre 2016 y 2017, el propio partido fujimorista hizo todo lo posible por frenar el presupuesto, atacar a los organizadores e intentar que los juegos no se realizaran.

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Censura al ministro de Educación

En 2016, la bancada de Fuerza Popular presentó una moción de interpelación al entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra. Voceros fujimoristas, como Lourdes Alcorta, cuestionaron su gestión, mientras que Luis Galarreta decía abiertamente que el ministro "debe dar un paso al costado" por retrasos en el desarrollo de las obras.

A pesar de acudir al Congreso para detallar la gestión previa de los Juegos Panamericanos, el 15 de diciembre de 2016, el Parlamento, manejado por la mayoría fujimorista, terminó censurando y sacando del cargo al ministro Saavedra.

La congresista Paloma Noceda, de la bancada de Fuerza Popular, confesó que la mayoría de su partido estaba en contra de los juegos.

"Hubo una votación y creo que la tercera parte está de acuerdo con que vayan los Panamericanos, y el otro gran porcentaje no está de acuerdo", indicó.

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Incluso la congresista de Fuerza Popular Karla Schaefer calificó en 2016 el evento deportivo como un gasto "irresponsable" y aseguró que el Perú no estaba en condiciones de organizarlo:

"Yo creo que en estos momentos no estamos en condiciones de hacer ese gasto. Es irresponsable (...) Son miles de millones tirados al piso. Lamentablemente es irresponsable [realizar los Juegos Panamericanos 2019 en Lima]", señaló para Perú21.

Intentos de cancelar los Juegos Panamericanos

La presión para cancelar los Panamericanos continuó al año siguiente y sus impulsores usaron como argumento los desastres naturales del Niño Costero.

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En marzo de 2017, el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén presentó un proyecto de ley para quitarles los fondos a los juegos y suspenderlos.

"Amerita que nuestro país se aleje de la organización de los Juegos Panamericanos 2019: las lluvias torrenciales de las últimas semanas han destruido la infraestructura... Los [fondos] que estaban previstos para dichos Juegos muy bien pueden servir para estos fines".

A esta campaña para cancelar el evento se sumó Luz Salgado, quien en ese momento era la presidenta del Congreso por Fuerza Popular. Salgado pidió públicamente que el gobierno renunciara a los Panamericanos.

"Yo personalmente creo que deberíamos decir hasta aquí nomás", concluyó la parlamentaria.

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Si Fuerza Popular y el Apra lograban cancelar los Juegos Panamericanos Lima 2019, el Perú habría tenido que pagar una multa de 50 millones de dólares y, además, el deporte peruano habría sido suspendido por 20 años sin poder organizar ningún evento olímpico.

Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones 2026

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará el próximo domingo 7 de junio, según confirmó oficialmente el Jurado Nacional de Elecciones. En esta jornada, la ciudadanía deberá elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para definir al próximo presidente del Perú para el periodo 2026-2031.

Durante las próximas semanas, ambos candidatos iniciarán una nueva etapa de campaña electoral enfocada en debates, alianzas políticas y recorridos por regiones clave del país. La ONPE también deberá publicar el cronograma oficial para la capacitación de miembros de mesa y la difusión de locales de votación.

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