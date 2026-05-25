Jueza ordena a ocho hijos pagar pensión de S/1.715 a su madre de 94 años postrada en cama

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La jueza del Juzgado de Paz Letrado Mixto Transitorio de Paucarpata (Arequipa), Yenny Condori Fernández, logró que ocho hijos acuerden el pago de una pensión mensual de S/1.715 en favor de su madre Josefina S. T., una adulta mayor de 94 años que permanece postrada en cama debido a su delicado estado de salud y avanzada edad.

El monto que recibirá la mujer será destinado a cubrir sus gastos de alimentación, salud y cuidados permanentes, según lo estableció la magistrada a través del proceso de conciliación judicial con sus ocho hijos demandados. Uno de ellos, quien actualmente está a cargo del cuidado de Josefina, será el encargado de cobrar la pensión.

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Jueza llegó hasta la vivienda de afectada

La Corte Superior de Justicia de Arequipa informó que, para resolver este caso, la jueza Condori se trasladó hasta la vivienda de la demandante, ubicada en el distrito de Characato. Esta medida fue adoptada de manera excepcional para garantizar el acceso a la justicia de la mujer y evitar cualquier perjuicio a su salud por un eventual traslado a la sede judicial, considerando su alto grado de vulnerabilidad.

Desde ese punto, la magistrada llevó a cabo la diligencia correspondiente al proceso de alimentos que inició Josefina en 2025 junto a su esposo, quien posteriormente falleció. Durante la audiencia virtual de conciliación judicial, la representante de la justicia logró que los ocho hijos acuerden el monto que deberá recibir mensualmente su madre para cubrir sus gastos primordiales.

Un caso que se repite en Arequipa

Esta no es la primera vez que el órgano de justicia tiene que intervenir para lograr que un adulto mayor reciba apoyo económico de sus hijos. En 2023, el Poder Judicial de Arequipa ordenó que Micaela Condorvilca, de 94 años, reciba una pensión de S/500 de parte de su hijo tras comprobarse su situación de abandono y condición de extrema pobreza.

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