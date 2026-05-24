Pedro Francke sobre plan económico de Juntos por el Perú: "No habrá estatizaciones. Respetaremos al BCR"
También resaltó que solicitarán a Julio Velarde que continúe en su puesto y recordó que el economista alertó que las leyes aprobadas por el Congreso afectaban al país.
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El exministro de Economía Pedro Francke dejó claro, durante el debate técnico, que Juntos por el Perú respetará la autonomía del Banco Central de Reserva y que no habrá estatizaciones.
“No habrá estatizaciones como quieren mentir acá. Ninguna. Respetaremos los contratos. El caos fiscal lo ha establecido esta bancada. El propio Julio Velarde ha dicho que las leyes de este Congreso están poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica. Respetaremos la autonomía del Banco Central y le pediremos a Velarde que siga en su puesto”, expresó.