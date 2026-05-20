Anuncian plan de desvíos en av. Ramiro Prialé por obras del bypass Las Torres: fechas y rutas alternas

Implementan plan de desvíos vehiculares en Lima Este por obras en bypass Las Torres | Foto: Municipalidad Lurigancho/MML

Implementan plan de desvíos vehiculares en Lima Este por obras en bypass Las Torres | Foto: Municipalidad Lurigancho/MML

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Un nuevo plan de desvíos vehiculares se implementará en Lima Este. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), aplicará desde el 21 de mayo un plan de desvío en las avenidas Ramiro Prialé, Las Torres, Circunvalación y Carapongo, debido a la ejecución de obras complementarias vinculadas al bypass Las Torres.

La medida busca mantener la circulación vehicular y reducir el impacto del tráfico mientras avanzan los trabajos de mejoramiento vial. Para ello, se habilitarán rutas alternas, señalización en puntos críticos y apoyo operativo en zonas de mayor congestión.

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¿Desde cuándo regirá el plan de desvíos?

EMAPE precisó que las restricciones comenzarán el jueves 21 de mayo y se extenderán por aproximadamente 30 días. Estas afectarán distintos tramos de la avenida Ramiro Prialé, principalmente en ambos sentidos entre Lima y Chosica, así como conexiones hacia Cajamarquilla, Carapongo y la Carretera Central.

Rutas habilitadas durante el plan de desvíos

Los vehículos que circulen de Lima hacia la Carretera Central utilizarán un carril habilitado en la vía auxiliar de la zona intervenida. En sentido contrario, desde la Carretera Central hacia Lima, los conductores podrán usar el viaducto Las Torres como vía alterna.

Implementan plan de desvíos vehiculares en Lima Este por obras en bypass Las Torres

El tránsito desde Chosica hacia Cajamarquilla será desviado por la avenida Las Torres, mientras que los vehículos que se dirijan desde Cajamarquilla hacia Lima deberán tomar la avenida Circunvalación. En tanto, quienes vayan de Lima hacia Cajamarquilla deberán seguir el recorrido por Ramiro Prialé, Las Torres y Carapongo.

EMAPE confirmó que el bypass Las Torres (viaducto del tercer nivel) continuará operativo de manera permanente para circular entre Lima y Chosica en ambos sentidos, junto con las conexiones mediante la avenida Carapongo y vías adyacentes.

Información en tiempo real y medidas de apoyo

La entidad exhortó a los conductores a respetar la señalización y considerar tiempos adicionales de viaje durante la ejecución de las obras. Asimismo, indicó que la aplicación Waze ya cuenta con los desvíos actualizados para facilitar la planificación de rutas.

Las obras complementarias incluyen el mejoramiento de pistas, accesos y señalización, además del acondicionamiento vial. El proyecto también contempla infraestructura urbana como cerco perimétrico, iluminación y espacios deportivos en el entorno del bypass Las Torres.