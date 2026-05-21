La mujer tuvo que ser auxiliada por otro usuario, quien la cargó para movilizarla hacia la parte baja de la estación | Composición LR

La mujer tuvo que ser auxiliada por otro usuario, quien la cargó para movilizarla hacia la parte baja de la estación | Composición LR

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Una escena registrada por una pasajera en una estación de la Línea 1 del Metro de Lima generó indignación en redes sociales luego de mostrar a una mujer con movilidad reducida que descendía por las escaleras arrastrándose para poder llegar a los andenes, debido a que el ascensor se encontraba fuera de servicio.

El hecho fue captado por otra usuaria, quien cuestionó la falta de accesibilidad en el sistema de transporte y reclamó una pronta intervención de las autoridades ante una situación que —según denunció— se mantiene desde hace varios días.

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Mujer con discapacidad se arrastró por las escaleras

En el video difundido se observa a una adulta mayor avanzar con dificultad por los peldaños para acceder a los vagones de la Línea 1. Mientras descendía, otros pasajeros observaban la escena y uno de ellos se acercó para brindarle apoyo.

La mujer que registró el momento expresó su molestia durante la grabación y cuestionó que una persona con movilidad reducida tenga que exponerse a estas condiciones para utilizar un servicio de transporte público.

'¿Dónde están los gobernantes?', se escucha decir en el video difundido por un programa matinal de ATV. También aseguró que el ascensor llevaba varios días sin funcionar.

Piden intervención en la estación

La denunciante calificó la situación como inaceptable y señaló que, mientras el elevador permanezca inoperativo, las personas con discapacidad o con dificultades de desplazamiento no cuentan con una alternativa segura para llegar a los andenes.

'Los gobernantes que vengan a resolver esta situación, porque ese ascensor es ya de días que no funciona', manifestó. La escena volvió a abrir el debate sobre las condiciones de accesibilidad en el transporte público y el mantenimiento de la infraestructura destinada a usuarios con discapacidad, adultos mayores y personas con dificultades de desplazamiento.

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