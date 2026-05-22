Combi que provocó atropello no asume gastos médicos y clínica cobraría a víctimas más de S/2.000

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Una combi que provocó el atropello de dos madres de familia y sus hijas en San Juan de Lurigancho no asume los gastos médicos de las víctimas. Así lo denuncian las afectadas, quienes afirman que ahora son ellas quienes tendrían que pagar más de S/2.000 por la atención que recibieron en una clínica tras el accidente.

El caso ha generado indignación debido a que la unidad involucrada se ha desligado de su responsabilidad con un argumento polémico, pese a que puso en riesgo la vida de las mujeres y sus menores hijas. Este vehículo registra más de S/50.000 en multas, según el sistema de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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El argumento polémico de la combi implicada

En imágenes que captaron el accidente, se observa que el conductor de la combi perdió el control y terminó impactando una camioneta roja que se encontraba estacionada a un lado de la vía pública, lo que provocó que esta embistiera a Milagros y Janeth, quienes salían junto con sus hijas de una actuación escolar por el Día de la Madre.

Tras el incidente, ambas fueron trasladadas a una clínica para ser atendidas con el seguro La Positiva, que correspondía a la combi. Sin embargo, ya en el establecimiento, afirman que esta aseguradora se habría negado a cubrir los gastos al alegar que, como no fue la unidad menor la que impactó a las víctimas, quien debería asumir la deuda es Pacífico, aseguradora de la camioneta siniestrada. Esta última compañía también se negó a desembolsar algún monto, pues sostuvo que el auto que cubre se encontraba estacionado, con el motor apagado y sin chofer.

Afectadas terminarían pagando los gastos

La preocupación de las madres de familia crece debido a que aseguran que en la clínica ambas firmaron pagarés, documentos legales que las comprometen al pago de una cantidad de dinero. Janeth firmó por S/1.130 y Milagros por S/1.289, con fecha límite de abono al 12 de abril.

Como el plazo ya venció y no han efectuado el pago, sostienen que la deuda ya pasó al área legal de la clínica y viene generando intereses. Además, alertan que, si no realizan el desembolso correspondiente, tendrán que enfrentar una cobranza coactiva, lo que implica que la deuda pueda ser cobrada a través de cualquier cuenta bancaria en la que tengan dinero.

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