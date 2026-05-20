Tres accidentes en lo que va del 2026 han sido ocasionados por el Metropolitano. | Composición LR | Marco Cotrina

Tres accidentes en lo que va del 2026 han sido ocasionados por el Metropolitano. | Composición LR | Marco Cotrina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los buses del Metropolitano de Lima han cumplido su ciclo de vida; sin embargo, las unidades aún continúan circulando por la ciudad pese a superar los 15 años de funcionamiento y alcanzar más de 1.000.000 de kilómetros recorridos, mientras la renovación de la flota todavía parece lejana. En lo que va del año, los vehículos de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) protagonizaron tres accidentes de tránsito, y las autoridades aún no han determinado las causas exactas. Entre las principales hipótesis figuran el deterioro de la infraestructura y el error humano.

De acuerdo con Omar Revolledo, exdirector de la ATU, un conductor no debe exceder las 5 horas continuas de manejo, ya que ello podría afectar su desempeño. “Una de las causas de los accidentes de tránsito también es el estrés. En teoría, la supervisión de la autoridad no debería permitir que pase más de este tiempo al día”, precisó. Pese a que el servicio troncal se desplaza por una vía exclusiva, Revolledo sostiene que los horarios de trabajo deben ser tomados en cuenta.

TE RECOMENDAMOS KEIKO ARMA SU DEFENSA CON 100 MIL PERSONEROS Y LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA | ARDE TROYA

Sindicato de choferes pide flexibilidad horaria

Testimonios de choferes y exchoferes del Metropolitano recogidos por La República indican que desde hace más de 10 años piden flexibilidad horaria en su jornada laboral, puesto que la presión que afrontan a diario ha sido constante. Desde el sindicato de conductores, conformado por alrededor de 80 trabajadores de una de las cuatro concesionarias, detallaron que el estrés y las horas continuas de manejo han ocasionado una sobrecarga en sus funciones.

Triple choque entre buses del Metropolitano

“Nosotros trabajamos dos horas, luego descansamos para trabajar casi seis horas más sin ninguna interrupción. Somos el transporte primordial. Más allá de que no se respeta el aforo, también están el calor y el mismo estrés de los usuarios porque la unidad está llena o no paramos en todas las estaciones. También estamos vulnerables a que nos pueda pasar cualquier cosa”, precisó un chofer que prefirió mantener su identidad en reserva debido a que se encuentra en un conflicto legal con su empresa concesionaria.

Según los horarios expuestos por el trabajador, en algunas ocasiones el turno de sus compañeros culmina alrededor de las 9.00 p. m. para que al día siguiente les toque ingresar a las 5.40 a. m. e iniciar el servicio a las 5.57 a. m., independientemente del lugar de residencia del chofer y de la duración del trayecto que le toma llegar al punto de inicio de su jornada. “Yo he reclamado: ‘¿Ustedes creen que nosotros vivimos cruzando la pista para descansar?’ Tenemos que ir a nuestros domicilios, ducharnos, cenar, hablar con nuestros hijos al menos 10 minutos y luego dormir. Es la realidad de un ser humano”, precisó uno de los choferes.

Accidente registrado en San Isidro durante el 5 de mayo.

Del mismo modo, en otras jornadas figura que uno de los conductores inició su segundo turno de servicio a las 3.56 p. m., el cual culminó a las 10.16 p. m. “Se trata de cuántas horas de conducción tenemos al día. El accidente puede ocasionarse en ese momento. Los horarios pueden ser un poco excesivos y cansados. Hay que entender que cuando nos sentamos en el bus, ya no podemos pararnos. No es como un interprovincial donde tienes alguien que te sustituye, aquí vas tú solo”, acotó.

Cabe resaltar que los conductores de vehículos autorizados para el transporte de personas no pueden conducir más de 5 horas continuas en el servicio diurno y 4 horas en la noche, según lo establecido por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran). Por ello, el sindicato resaltó la importancia de sus horarios de descanso.

“Para nosotros es bueno descansar las ocho horas. Ellos (ATU) tienen que entender que nosotros transportamos vidas, no objetos”, enfatizó uno de los choferes. Por otro lado, expuso ciertas dificultades en vías principales como el jirón de la Unión y la avenida Javier Prado, donde la falta de apoyo policial propicia que tanto personas como autos crucen la vía exclusiva de manera imprudente. “Creo que la ATU no viaja en el metro en hora punta”, lamentó.

PUEDES VER: Metropolitano restablece su operación en la Vía Expresa tras remolcar bus que sufrió choque y dejó 18 heridos

Posibles causas de los incidentes

Si bien las autoridades no determinaron oficialmente cuál fue el patrón que originó los accidentes, otra de las principales hipótesis apunta a posibles fallas mecánicas en los buses implicados. Tras el último incidente, ocurrido durante la mañana del 18 de mayo, los pasajeros señalaron que las unidades presentaban signos de desgaste, entre ellos pasamanos oxidados, estructuras metálicas deterioradas y algunas piezas sueltas en el interior.

Bus del Metropolitano impactó con la base de un puente en La Victoria durante el 26 de enero del 2026.

Pese a que las unidades ya han cumplido su ciclo contractual de años de servicio y kilómetros recorridos, Omar Revolledo sostuvo que el Metropolitano tiene una tasa baja de accidentes por fallas técnicas. Sin embargo, instó a que la renovación de la flota sea urgente. “El servicio que se tiene que dar debe ser bueno. Como se ha evidenciado en los últimos tiempos, no tenemos aire acondicionado, se sobrepasa el aforo de los buses, el excesivo calor dentro de las unidades y el estrés de los pasajeros los vuelve vulnerables ante cualquier reclamo”, precisó.

Asimismo, Revolledo alertó que el fácil acceso a las licencias de conducir podría propiciar accidentes no solo en el Metropolitano, sino también en las vías alternas de las avenidas más transitadas, como ocurrió el 31 de julio de 2025, cuando un anconero impactó contra un bus del sistema, lo cual dejó tres fallecidos y alrededor de 27 pasajeros heridos. “No se está revisando la cantidad, ni la forma de sacar licencias de conducir. Es demasiado fácil en el Perú. Por más capacitaciones o supervisiones, siempre habrá este riesgo”, sostuvo.

Tres accidentes en lo que va de 2026

El accidente del último lunes 18 de mayo no es un hecho aislado. En lo que va de 2026, al menos tres siniestros de gran magnitud han involucrado a unidades del Metropolitano.

El 5 de mayo, un bus del servicio impactó contra la estructura metálica de la estación Andrés Reyes, en San Isidro. El hecho dejó 18 heridos. Días después, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que dos personas continuaban hospitalizadas, entre ellas el conductor de la unidad.

En enero, un bus del Expreso 5 chocó contra la base del puente México, en La Victoria. El accidente dejó más de 35 heridos y encendió las alertas sobre las condiciones operativas del sistema, donde, pese a los protocolos y capacitaciones implementados, siguieron ocurriendo incidentes que pusieron en riesgo la vida de decenas de usuarios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.