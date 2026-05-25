Ciudades de la selva superaron a Lima al tener menor porcentaje de ciudadanos desempleados. | Foto: composición LR

Ciudades de la selva superaron a Lima al tener menor porcentaje de ciudadanos desempleados. | Foto: composición LR

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El panorama del empleo en el Perú muestra una constante evolución en medio de debates sobre el salario mínimo (remuneración mínima vital) y la descentralización de las oportunidades. En este escenario, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó su último informe técnico titulado Perú: Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional, correspondiente al trimestre enero-febrero-marzo del 2026. Este documento revela datos sobre la empleabilidad tanto en Lima Metropolitana y el Callao como en otras regiones del país.

De acuerdo con el reporte del INEI, varias ciudades de la selva peruana destacan por registrar los niveles más bajos de desempleo, superando incluso a la capital peruana. El estudio también evidencia importantes diferencias entre las zonas urbanas y rurales, así como entre hombres y mujeres en el acceso al trabajo.

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¿Cuáles son las 7 ciudades con menor tasa de desempleo en Perú?

Contrario a lo que se suele pensar, Lima Metropolitana no figura en la lista de las zonas con mejores indicadores de empleo. De hecho, la selva peruana lidera el ranking de las ciudades con menores tasas de desempleo en el país.

A continuación, se detallan las siete ciudades con el mercado laboral más dinámico en el primer trimestre de 2026:

Iquitos: 3.3%

3.3% Tarapoto: 3.5%

3.5% Trujillo: 4.1%

4.1% Pucallpa: 4.1%

4.1% Puerto Maldonado: 4.3%

4.3% Huancayo: 4.5%

4.5% Chachapoyas: 5.1%

Estas son las ciudades que registran mayor desempleo en el Perú

El estudio del INEI también identificó las zonas urbanas donde conseguir trabajo resulta más complicado. Las mayores tasas se reportaron en:

Cerro de Pasco: 13.9%

13.9% Huancavelica: 12.3%

12.3% Moquegua: 12.1%

12.1% Cajamarca: 10.4%

10.4% Cusco: 9.0%

Por su parte, Lima Metropolitana y el Callao alcanzaron una cifra de desempleo de 6.8%, situándose en un rango intermedio, muy similar a lo observado en Arequipa (6.7%) y por detrás de ciudades como Tacna (6.4%) y Piura (6.3%).