Agro peruano cayó 2,06% en marzo: ¿qué cultivos fueron los más afectados por el clima?

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Durante el primer trimestre de 2026, la economía peruana creció 3,53%, impulsada por el avance de la demanda interna, la inversión privada y el consumo de los hogares, según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, detrás de ese resultado general, el desempeño del agro mostró fuertes contrastes: mientras algunos cultivos lograron expandirse, otros de alto peso para las agroexportaciones peruanas enfrentaron retrocesos marcados por efectos climáticos, alteraciones en las lluvias y aparición de plagas.

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Ese escenario también se reflejó en marzo. De acuerdo con el informe de Producción Nacional del INEI, el subsector agrícola cayó 2,06% durante ese mes, con descensos que en algunos cultivos superaron el 60%. Entre los cultivos más afectados estuvieron el café, cacao, mango y aceituna, en un contexto marcado por temperaturas irregulares, exceso de humedad y aparición de plagas.

El café retrocedió 14,91% frente al mismo mes de 2025, mientras que el cacao disminuyó 18,13%. Aunque otros productos, como la páprika y la aceituna, registraron bajas incluso mayores, varios de estos cultivos mantienen un peso estratégico dentro del sector agroexportador peruano y sostienen la actividad económica de miles de productores en distintas regiones del país.

Temperaturas y plagas afectaron cultivos del agro

En el caso del café, las altas temperaturas registradas durante el periodo aceleraron el ciclo biológico del cultivo y alteraron sus tiempos normales de desarrollo. A ello se sumó el incremento de humedad en algunas zonas productoras, lo que favoreció la aparición de la broca del café, una plaga que perfora el grano, reduce su calidad y afecta el rendimiento de la cosecha.

El impacto no fue uniforme en todas las regiones. Huánuco registró la caída más fuerte, con un retroceso de 60,67%. Le siguieron Pasco, con 50,69%, y San Martín, con 42,17%. Estas zonas concentran una parte importante de la producción cafetalera de la selva central y norte del país.

Junín, considerada la principal región cafetalera del Perú, logró mantener un crecimiento mínimo de 0,51%, lo que ayudó a amortiguar parcialmente la caída nacional, aunque no fue suficiente para revertir la tendencia general.

El cacao también mostró una fuerte contracción de 18,13%, vinculada a temperaturas superiores a lo normal que afectaron su proceso de desarrollo y producción. Las regiones más afectadas fueron San Martín, con una caída de 41,9%, y Huánuco, con 21,68%. Amazonas y Pasco también registraron retrocesos, aunque de menor magnitud.

La preocupación alrededor del cacao va más allá de una mala campaña puntual. En los últimos años, el cacao peruano ha ganado espacio en mercados internacionales de cacao fino y orgánico, segmentos de alto valor dentro de las agroexportaciones. Una reducción sostenida en la producción no solo afecta los volúmenes exportados, sino que también puede dificultar el cumplimiento de compromisos comerciales en mercados donde la continuidad de la oferta y la calidad son factores clave.

Otros cultivos también retrocedieron

El impacto climático no se limitó al café y cacao. La aceituna cayó 50,35% frente a marzo de 2025, afectada por menores áreas sembradas y temperaturas superiores a lo normal. Tacna, una de las principales regiones productoras, registró una disminución de 64,52%.

El mango también cerró el mes en negativo, con una reducción de 10,8%. Las condiciones térmicas desfavorables afectaron el proceso de fertilización del cultivo, especialmente en Ica, donde la producción se desplomó 88,32%, y en Cajamarca, con un descenso de 69,2%.

Sin embargo, el comportamiento del agro no fue homogéneo. Algunos cultivos mostraron resultados positivos durante el trimestre. El arándano creció 50,07%, impulsado por mayores siembras y condiciones climáticas favorables en sus principales zonas de producción. La palta avanzó 11,76% y la caña de azúcar aumentó 42,57%, favorecidas por una mayor superficie cultivada y la recuperación de regiones productoras.

Ese comportamiento evidencia que la variabilidad climática no afecta a todos los cultivos con la misma intensidad. Mientras algunos productos logran adaptarse o incluso beneficiarse de determinados cambios de temperatura y humedad, otros enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.

El problema es que varios de los cultivos más afectados son también los que tienen mayor peso dentro de las agroexportaciones y los que involucran a miles de pequeños productores con menor capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos adversos.

Los datos del INEI muestran una alerta para el sector: aunque el agro peruano todavía crece en términos generales, varios de los cultivos más importantes empiezan a mostrar una mayor vulnerabilidad frente a los cambios climáticos. Si estas condiciones continúan, el impacto podría ir más allá de una sola campaña y terminar afectando tanto las exportaciones como la economía de miles de familias productoras.