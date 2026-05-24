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Pablo Guede tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: "Cuando se levanta una copa muchos salen en la foto"

Luego de adjudicarse el Torneo Apertura, el entrenador de Alianza Lima envió un mensaje a quienes lo respaldaron durante estos meses en la institución.

Pablo Guede fue muy cuestionado a inicios de temporada por la eliminación en Copa Libertadores. Foto: composición LR/Jax Latin Media/Alianza Lima
Pablo Guede fue muy cuestionado a inicios de temporada por la eliminación en Copa Libertadores. Foto: composición LR/Jax Latin Media/Alianza Lima
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Alianza Lima celebró con su gente la obtención del Torneo Apertura de la Liga 1. Luego de golear 3-0 a Los Chankas en Matute, el entrenador Pablo Guede aseguró que todo el crédito es de los futbolistas que integran su plantel.

En la reciente conferencia de prensa, el técnico argentino también se dirigió a las personas que respaldaron su trabajo en el inicio de la temporada.

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Pablo Guede tras ganar el Apertura con Alianza Lima

"No soy yo, esto es de los jugadores. Ellos son los que son capaces de llevar lo que uno propone. Estoy muy feliz por los jugadores, los dos Franco (Navarro), el cuerpo técnico, que son los que nos bancaron en todo momento", sostuvo ante los medios.

En medio de los festejos, Pablo Guede dejó un sorpresivo mensaje para quienes no apoyan a Alianza Lima.

"Son pocos los que están de verdad, eso se ve en el día a día. Cuando se levanta una copa salen muchos en la foto, que patean para atrás. La verdad que eso es una lastima. Es un club tan grande y tan lindo, que si tirarán todos para el mismo lado sería maravilloso", indicó.

"Yo aprendí, de los buenos de verdad, a hablar menos, entrenar y trabajar más. Cuando uno no tiene los argumentos futbolísticos para doblegar a un equipo, lo único que hace es poner excusas. Lo único a lo que me dedico es trabajar y convencer a mis futbolistas de lo que es mejor en el día a día. Por eso siempre digo lo mismo: no soy yo, son ellos; si ellos no quisieran no harían lo que hacen en la cancha", concluyó.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura

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Tabla de posiciones de la Liga 1

A falta de una jornada, Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura con 39 unidades.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1612+2239
2.Los Chankas1610+633
3.Cienciano159+1129
4.Universitario167+826
5.Melgar167+725
6.Cusco FC167-424
7.Deportivo Garcilaso156022
8.Alianza Atlético155+420
9.ADT155+320
10.Comerciantes Unidos155-120
11.CD Moquegua165-618
12.Sporting Cristal154-216
13.UTC164-517
14.Sport Boys164-517
15.Juan Pablo II164-1516
16.FC Cajamarca154-515
17.Sport Huancayo154-915
18.Atlético Grau163-713
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