Pablo Guede fue muy cuestionado a inicios de temporada por la eliminación en Copa Libertadores. Foto: composición LR/Jax Latin Media/Alianza Lima

Pablo Guede fue muy cuestionado a inicios de temporada por la eliminación en Copa Libertadores. Foto: composición LR/Jax Latin Media/Alianza Lima

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Alianza Lima celebró con su gente la obtención del Torneo Apertura de la Liga 1. Luego de golear 3-0 a Los Chankas en Matute, el entrenador Pablo Guede aseguró que todo el crédito es de los futbolistas que integran su plantel.

En la reciente conferencia de prensa, el técnico argentino también se dirigió a las personas que respaldaron su trabajo en el inicio de la temporada.

Pablo Guede tras ganar el Apertura con Alianza Lima

"No soy yo, esto es de los jugadores. Ellos son los que son capaces de llevar lo que uno propone. Estoy muy feliz por los jugadores, los dos Franco (Navarro), el cuerpo técnico, que son los que nos bancaron en todo momento", sostuvo ante los medios.

En medio de los festejos, Pablo Guede dejó un sorpresivo mensaje para quienes no apoyan a Alianza Lima.

"Son pocos los que están de verdad, eso se ve en el día a día. Cuando se levanta una copa salen muchos en la foto, que patean para atrás. La verdad que eso es una lastima. Es un club tan grande y tan lindo, que si tirarán todos para el mismo lado sería maravilloso", indicó.

"Yo aprendí, de los buenos de verdad, a hablar menos, entrenar y trabajar más. Cuando uno no tiene los argumentos futbolísticos para doblegar a un equipo, lo único que hace es poner excusas. Lo único a lo que me dedico es trabajar y convencer a mis futbolistas de lo que es mejor en el día a día. Por eso siempre digo lo mismo: no soy yo, son ellos; si ellos no quisieran no harían lo que hacen en la cancha", concluyó.

Tabla de posiciones de la Liga 1

A falta de una jornada, Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura con 39 unidades.