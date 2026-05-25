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Elecciones regionales y municipales 2026: Más del 90% de mesas fueron instaladas durante las elecciones primarias

El último domingo 24 de mayo, 74 partidos políticos eligieron a sus candidatos a través de la modalidad de delegados. Los comicios electorales se realizarán el domingo 4 de octubre.

Elecciones Regionales y Municipales se realizarán el 4 de octubre. Foto: Difusión
Elecciones Regionales y Municipales se realizarán el 4 de octubre. Foto: Difusión
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el último domingo 24 de mayo se instaló el 94% de mesas de sufragio durante las elecciones primarias en la modalidad de delegados, de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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El gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de ONPE, Ricardo Saavedra, precisó que para los comicios de las 74 agrupaciones políticas que participarán en las elecciones del 4 de octubre se había planeado instalar 1.064 mesas.

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Sin embargo, Saavedra señaló que se llegaron a instalar 1.005. Precisó que en Arequipa, Ayacucho, La Libertad y Piura se instaló el 100% de las mesas. No obstante, en Lima Cercado se llegó al 93% y en Lima Provincias, al 96%.

Asimismo, detalló que los servidores de la nación fueron puestos a cero. Este procedimiento en el sistema de cómputo de resultados consiste en eliminar los registros de las bases de datos a través de un software electoral.

Es importante señalar que en las elecciones primarias participaron 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales, con un total de 2.992 delegados. Para el desarrollo de la jornada se habilitaron 46 locales de votación a nivel nacional, de los cuales 17 estuvieron ubicados en Lima y Callao.

Elecciones regionales y municipales: figuras políticas postularán en octubre

Diversas figuras con trayectoria en la política nacional tomarán parte en las próximas elecciones regionales y municipales. Entre los postulantes figuran excongresistas y autoridades locales que buscarán acceder a cargos de elección popular en Lima y en distintas regiones del país.

La congresista Susel Paredes, militante de Ahora Nación, competirá por la Alcaldía de Lima con dicha organización política. También participarán en la carrera municipal los actuales alcaldes de Surco y Magdalena, Carlos Bruce (Somos Perú) y Francis Allison (Avanza País), quienes aspiran a dirigir la capital.

Por su parte, en Cusco, Verónika Mendoza buscará convertirse en gobernadora regional. La excandidata presidencial postulará en representación de la alianza electoral Venceremos.

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