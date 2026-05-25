Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

Caos. Embotellamiento habitual en la avenida Ramiro Prialé, a la altura de Huachipa. Foto: difusión

Caos. Embotellamiento habitual en la avenida Ramiro Prialé, a la altura de Huachipa. Foto: difusión

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El brutal embotellamiento del 7 de mayo, que duró más de 13 horas en la autopista Ramiro Prialé, evidenció que la situación crítica del tráfico en la zona no se solucionará con la ejecución tardía e incompleta de las obras que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha emprendido.

El 5 de marzo, el alcalde Renzo Reggiardo inauguró el bypass Las Torres y la ampliación de 3 kilómetros de la autopista Ramiro Prialé, además de supervisar la edificación del puente Morón. El plan del municipio limeño es disminuir el tiempo de viaje de Lima a Chosica de 2,5 horas a 45 minutos.

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Sin embargo, 69 días después, se registró un choque entre un bus de transporte público y un camión de caudales a la altura de Huachipa, que paralizó el tránsito en la zona crítica y opacó los anuncios triunfales del alcalde Reggiardo. Más de 2 millones de vecinos que transitan por el área donde se produjo el incidente fueron los más afectados.

El ingeniero de transportes y especialista en movilidad urbana Jonathan Rocha Cieza explicó a La República que los trabajos del municipio limeño no resolverán el problema porque son insuficientes y que lo que se requiere es una acción integral.

El punto. El bypass Las Torres requiere de obras complementarias para agilizar el tránsito. Foto: MML

El especialista señaló como ejemplo que se han contemplado tres carriles por sentido. Pero, para el lado de Huachipa, solo habrá dos carriles, con la promesa de que se completarán los tres más adelante.

“Esa promesa debería ya ejecutarse lo antes posible, porque la zona de Huachipa es la más conflictiva y más cargada por el flujo de vehículos. Lo que se necesita es una intervención inmediata, no dejarlo para después de varios años”, señaló.

Análisis. El ingeniero en transportes, Jonathan Rocha, plantea soluciones para la autopista Prialé. Foto: La República

De acuerdo con los estudios que ha elaborado el ingeniero Rocha, para una solución integral aplicada a la autopista Ramiro Prialé se requieren medidas como las siguientes:

La habilitación de vías elevadas exclusivas para giros a la izquierda hacia las avenidas Los Tucanes y Los Laureles. Esto permitirá mantener el flujo continuo en la principal arteria de tránsito.

Sincronizar los semáforos de la avenida Huachipa para generar las llamadas “olas verdes”, que facilitan un tránsito más fluido.

La avenida Los Laureles, el principal acceso a la zona industrial de Huachipa, cuenta con dos carriles por sentido, demasiado estrechos para el tránsito pesado de camiones industriales. Se requiere ampliar un metro cada carril, lo que contribuirá a que los vehículos pesados circulen de manera segura y sin generar bloqueos que afecten el flujo vehicular.

Instalación de cámaras de control de velocidad, lo que responde a la transformación de Ramiro Prialé de una autopista a una vía industrial de tránsito pesado. De esta manera, se cumplirá con el Decreto Supremo N.° 025-2021 del MTC, que establece límites máximos de velocidad y multas a los infractores.

“Es fundamental ampliar la autopista Ramiro Prialé, y aunque el bypass Las Torres contribuye a agilizar el tráfico, es igual de importante revisar y mejorar el entorno inmediato, de modo que las nuevas obras sean compatibles con las existentes en zonas aledañas. Esto significa que se necesitan más intervenciones”, indicó el especialista Jonathan Roche.