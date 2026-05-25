País para Todos anuncia que no apoyará ni Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial

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El partido político País para Todos anunció que no apoyará las candidaturas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la agrupación que llevó al cómico Carlos Álvarez como candidato presidencial sostuvo que la medida responde a sus ideales.

Además, la agrupación argumentó que más de 1,3 millones de peruanos respaldaron la candidatura de Álvarez los días 12 y 13 de abril, al considerar que "representaron una alternativa firme frente a la inseguridad ciudadana y una opción distinta frente a la polarización y los extremos que han dividido el país durante años". En ese contexto, decidieron no brindar su apoyo ni a Fujimori ni a Sánchez.

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"En coherencia con esa posición y con el mandato recibido de nuestros electores, el partido ha decidido no asumir una adhesión institucional a ninguna de las candidaturas que participarán en la segunda vuelta electoral", afirmó.

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