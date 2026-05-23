Funcionario del Ministerio de Trabajo dice cuál es el puesto más solicitado por las empresas en 2026

A pesar de la alta demanda laboral, muchas vacantes de seguridad privada no se llenan, debido a condiciones de trabajo y competencia de otros sectores con mejor remuneración. | Foto: MTPE

A pesar de la alta demanda laboral, muchas vacantes de seguridad privada no se llenan, debido a condiciones de trabajo y competencia de otros sectores con mejor remuneración. | Foto: MTPE

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Los puestos de agentes de seguridad se han convertido en los más requeridos por las empresas en Perú durante 2026, según informó el viceministro de Promoción del Empleo, Miguel Vegas en RPP. De acuerdo con la Encuesta de Demanda Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), esta ocupación lidera actualmente la necesidad de contratación en distintos sectores económicos del país.

El funcionario explicó que, pese a la alta demanda laboral, muchas vacantes no logran cubrirse debido a las condiciones de trabajo y a la competencia con otros rubros que ofrecen mejores remuneraciones. Entre las plazas disponibles destacan puestos en operaciones mineras y campamentos alejados, donde los trabajadores deben permanecer varios días fuera de casa y cumplir extensos turnos laborales.