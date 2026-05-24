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Política

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán esta noche

El equipo técnico de Roberto Sánchez estará conformado por José Domingo Pérez, Hernando Cevallos y José de Echave. Sin embargo, Fuerza Popular aún no anuncia a su equipo. El encuentro está programado para las 8.00 p. m.

Debate presidencial se realizará a las 8 de la noche en la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: Composición/LR
Debate presidencial se realizará a las 8 de la noche en la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: Composición/LR
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Los equipos técnicos de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se enfrentarán este domingo a las 8.00 p. m. en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El equipo de JP estará conformado por el exfiscal José Domingo Pérez y el exministro de Salud Hernando Cevallos, entre otros. No obstante, hasta el momento, Fujimori no ha anunciado a sus representantes. Los temas a debatir serán seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación, salud, economía, empleo y reducción de la pobreza.

DEBATE DE EQUIPOS TÉCNICOS EN VIVO

08:10
24/5/2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde será el debate de los equipos técnicos?

El debate entre los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 31 de mayo desde las 8.00 p. m. La sede elegida para este evento será en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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