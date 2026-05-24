Debate presidencial 2026 EN VIVO: Equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán esta noche

Los equipos técnicos de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se enfrentarán este domingo a las 8.00 p. m. en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El equipo de JP estará conformado por el exfiscal José Domingo Pérez y el exministro de Salud Hernando Cevallos, entre otros. No obstante, hasta el momento, Fujimori no ha anunciado a sus representantes. Los temas a debatir serán seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación, salud, economía, empleo y reducción de la pobreza.

DEBATE DE EQUIPOS TÉCNICOS EN VIVO 08:10 ¿Cuándo, a qué hora y dónde será el debate de los equipos técnicos? El debate entre los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 31 de mayo desde las 8.00 p. m. La sede elegida para este evento será en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).