Pobreza en Perú: por qué el crecimiento económico no logra reducir las brechas en las regiones más golpeadas

Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco y Huánuco continúan siendo las regiones más golpeadas por la pobreza monetaria, con incidencias superiores al 35%. | Composición LR/IA

Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco y Huánuco continúan siendo las regiones más golpeadas por la pobreza monetaria, con incidencias superiores al 35%. | Composición LR/IA

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Aunque el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que 567.000 personas dejaron la pobreza durante el 2025, la mejora no alcanzó a todos por igual. Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco y Huánuco continúan siendo las regiones más golpeadas por la pobreza monetaria, todas con incidencias superiores al 35%.

Las cifras vuelven a evidenciar una de las principales fracturas del crecimiento económico peruano. Aunque la economía nacional avanzó 3,4% durante el último año, el crecimiento impulsado por sectores como minería, comercio y servicios todavía no logra traducirse al mismo ritmo en mayores ingresos, empleo formal o mejores condiciones de vida para miles de familias.

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Cajamarca se mantiene como la región con mayor pobreza monetaria del Perú y acumula una década encabezando este indicador. Pese a que su economía creció 7,5% en el último año, el agro, actividad de la que dependen gran parte de los hogares pobres, apenas avanzó 1,9%. En Loreto, el aislamiento continúa elevando costos, desde transportar alimentos hasta sacar productos para venderlos fuera de la región. Mientras tanto, en Puno, donde gran parte de la población trabaja en condiciones precarias, más de un tercio de la población sigue viviendo en situación de pobreza.

La situación se vuelve todavía más crítica cuando se analiza la pobreza extrema. Actualmente, el 4,7% de la población peruana —más de 1 millón 600.000 personas— no logra cubrir siquiera el costo de una canasta básica de alimentos valorizada en S/260 mensuales por persona. Aunque la cifra representa una reducción respecto al 2024, todavía supera ampliamente los niveles previos a la pandemia.

Para los especialistas consultados por La República, el problema va mucho más allá de un periodo de “crecimiento económico”. Lo que muestran estas regiones son brechas tan instauradas que la expansión del PBI todavía no logra resolver.

"Se trata de departamentos con una persistencia en el estado de pobreza respecto a los demás. La mayor parte de ellos ya estaba antes de la pandemia en la categoría de máxima pobreza", explicó Javier Herrera, director de Investigación en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD).

Pese a algunos periodos de crecimiento económico, no han logrado romper esa situación estructural, acotó.

Para el economista, detrás de esta persistencia aparecen factores que se repiten en casi todas las regiones más golpeadas: alta ruralidad, baja productividad, rezago educativo e informalidad laboral. "Regiones con mayor población rural significan poblaciones con menor concentración, menor tamaño de mercado y una actividad agrícola de muy baja productividad", explicó. A ello se suma que "la reducción también ha sido muy débil" en indicadores clave como acceso a educación y formalidad laboral.

Incluso cuando las economías regionales crecen, advirtió, ese avance no necesariamente mejora los ingresos de la mayoría de hogares. "No es porque el PBI departamental crezca, crecen necesariamente los ingresos de los hogares", señaló. Según Herrera, gran parte del crecimiento reciente estuvo impulsado por sectores como minería y exportaciones, actividades que "absorben muy poco empleo" y cuyos beneficios no terminan llegando de forma amplia a las familias más pobres.

Uno de los casos más representativos es Cajamarca. Según detalló, en 2004 el 75% de la población vivía en zonas rurales y, aunque la cifra disminuyó, en 2025 todavía alcanza el 57%, muy por encima del promedio nacional de 18,7%.

Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), coincidió en que la pobreza en Cajamarca continúa profundamente ligada a las dinámicas rurales y a la falta de impacto del crecimiento sobre las familias más vulnerables.

"Es el departamento que tiene más población rural de todos. Ahí está marcada la pobreza alta", afirmó.

Aunque la región registró un crecimiento económico de 7,5% el último año, Trivelli advirtió que el avance estuvo impulsado principalmente por minería, comercio y servicios, mientras el agro apenas creció marginalmente.

"No es un problema de falta de crecimiento. Cajamarca incluso ha crecido más que el promedio del Perú, pero ese crecimiento no está llegando al sector rural. Si el sector donde las personas en situación de pobreza trabajan y generan sus ingresos casi no crece, es muy difícil reducir la pobreza. Las condiciones de vida de la mayor parte de la población en Cajamarca dependen del desarrollo rural y agropecuario", explicó.

Para Herrera, esa es justamente una de las mayores debilidades del modelo de crecimiento peruano en regiones pobres: el crecimiento económico no necesariamente mejora los ingresos de quienes más lo necesitan.

En Loreto, en cambio, el principal problema gira alrededor de la conectividad. El aislamiento geográfico continúa encareciendo los costos y limitando cualquier posibilidad de desarrollo económico sostenido. "Solo el costo de sacar o llevar productos te marca una diferencia muy grande respecto a otras regiones", señaló Trivelli.

Una lectura similar tiene Miguel Alzamora, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), quien explicó que este departamento amazónico enfrenta un problema estructural debido a la falta de articulación logística con el resto del país.

"El caso de Loreto tiene la particularidad de que, por sus condiciones geográficas, no cuenta con los mismos niveles de conectividad que otras regiones. En buena parte, las posibilidades de impulsar su economía dependen de lo que ocurra dentro de la propia región", afirmó.

Alzamora advirtió que esta limitada integración termina afectando directamente la capacidad de crecimiento y reducción de pobreza en el departamento. "En los últimos 15 años, Loreto ha tenido varios años de contracción económica, y eso también se puede ver reflejado en cómo no hay un avance en la reducción de pobreza", explicó.

Además, señaló que el aislamiento dificulta la integración productiva y comercial de la región con el resto del país. "La gran mayoría de regiones suelen estar interconectadas mediante infraestructura de transporte, carreteras o redes que permiten movilizar producción agrícola y manufacturera. Loreto no cuenta con esos niveles de conectividad", afirmó.

Las brechas también aparecen en educación y empleo. Javier Herrera alertó que en regiones como Cajamarca, Huánuco y Puno todavía persisten fuertes rezagos educativos. "En Cajamarca, más de la mitad de la población no había llegado más allá de primaria y eso no progresó mucho entre 2004 y 2025", explicó.

Además, recordó que estas regiones presentan altos índices de anemia y desnutrición infantil, factores que terminan afectando el aprendizaje y perpetuando los ciclos de pobreza.

"No todo se resuelve con colegios. También tiene que haber profesores de calidad y niños que no sufran desnutrición", sostuvo. La precariedad laboral también sigue siendo un problema central. Mientras la informalidad a nivel nacional alcanza el 73,2%, en regiones como Cajamarca bordea el 90%.

"No ha habido una real mejora en la calidad del empleo", afirmó Herrera. "La mayor parte son trabajadores independientes con baja productividad y, por consiguiente, generan bajos ingresos".

Alzamora agregó que los jóvenes enfrentan cada vez mayores dificultades para insertarse en el mercado formal. "El empleo juvenil se ha venido reduciendo y cada vez cuesta más ingresar al mercado laboral", alertó.

Aunque el INEI reportó una reducción de pobreza de 1,9 puntos porcentuales durante el 2025, los especialistas coinciden en que el país todavía no logra recuperarse completamente del golpe económico dejado por la pandemia. "El gran mensaje es que todavía estamos muy lejos del año 2019", sostuvo Alzamora.

Según explicó, actualmente existen más de 2 millones de pobres adicionales respecto al periodo prepandemia. Herrera añadió que el problema se agrava por la desaceleración económica que arrastra el país desde hace más de una década.

Entre 2001 y 2013, el Perú crecía en promedio 6,1% anual. Entre 2013 y 2019, el avance cayó a 3,1%. Y entre 2019 y 2025, el crecimiento promedio descendió a apenas 1,7%. "En cada uno de estos periodos la tasa de crecimiento de la economía se ha ido reduciendo a la mitad", advirtió.

Para los especialistas, revertir esta situación requerirá mucho más que crecimiento económico. Trivelli insistió en fortalecer la agricultura familiar, mejorar la infraestructura y acercar oportunidades a las zonas rurales. "No basta con crecer. Las oportunidades tienen que estar cerca y ser accesibles para las personas en situación de pobreza", afirmó.

En tanto, Herrera puso el foco en la educación y la nutrición infantil como herramientas fundamentales para romper el círculo de pobreza, mientras Alzamora consideró prioritario mantener la inversión privada, ampliar servicios básicos y mejorar la focalización de programas sociales.

Porque mientras las cifras nacionales muestran señales de recuperación, en varias regiones del país la pobreza todavía no se reduce al mismo ritmo que muestran las estadísticas.

Reacciones:

Carolina Trivelli: "No basta con crecer, no basta con que hayan esas oportunidades, sino que esas oportunidades tienen que estar cerca, accesibles a las personas en situación de pobreza".

Miguel Alzamora: "Regiones como Cajamarca, Loreto y Puno han tenido un avance irregular en su crecimiento económico, no solo en los últimos años, sino en los últimos 25 años. Son las regiones a las que más les ha costado moderar sus niveles de pobreza".

Javier Herrera: "No es porque el PBI departamental crezca, crecen necesariamente los ingresos de los hogares. Aumentan las exportaciones de minerales, pero son sectores que absorben muy poco empleo y eso no se traduce en una mejora para el conjunto".

Datos: