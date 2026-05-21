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Perú tiene el aire más contaminado de todo el continente americano, según ranking IQAir: peruanos inhalan polvo, hollín y humo a diario

Los niveles de contaminación por partículas PM2.5 en Perú alcanzaron un incremento significativo, lo que agrava la crisis ambiental en el país y supera hasta cuatro veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dos ciudades del Perú superan más de ocho veces el valor de referencia anual de PM2.5 establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Dos ciudades del Perú superan más de ocho veces el valor de referencia anual de PM2.5 establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). | Foto: composición LR/ Difusión
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El último reporte del Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2025, publicado por la empresa tecnológica suiza IQAir, reveló una realidad alarmante para el Perú al posicionarlo como el país con el aire más contaminado de todo el continente americano. El estudio, que evaluó los niveles de contaminación por partículas finas (PM2.5) en 9.446 ciudades de 143 naciones, evidenció un retroceso significativo para el territorio peruano, cuyos índices de polución superan casi cuatro veces el límite anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dentro del ranking mundial del Air Quality Index, Perú se ubica en el puesto 40, por debajo de países con grandes metrópolis y alta congestión vehicular, como Turquía, Serbia, Vietnam y Pakistán. Sin embargo, en el ámbito regional, lidera los niveles de contaminación del aire, superando a países sudamericanos como Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, lo que refleja una crisis ambiental y una seria amenaza para la salud de la ciudadanía.

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Perú incrementa niveles de contaminación durante 2025, según índice de calidad del aire

Según el índice de calidad del aire (ICA) y la contaminación por PM2.5 durante 2025, el territorio peruano registró una concentración de 19,1 μg/m³, cifra superior en 2,0 μg/m³ respecto al año anterior, cuando alcanzó 17,1 μg/m³. Este incremento evidencia un aumento de partículas microscópicas de polvo, hollín, humo y sustancias químicas presentes en el ambiente.

Entre las regiones con mayores niveles de contaminación del aire destacan el distrito de Cocachacra, en Arequipa, y Santiago, en Ica, por registrar las concentraciones más altas de PM2.5. En el caso de la zona arequipeña, se alcanzaron 43 µg/m³, una cifra 8,6 veces superior al valor de referencia anual establecido por la OMS, mientras que la localidad iqueña reportó 39,8 µg/m³, nivel que supera en ocho veces el límite recomendado para este contaminante.

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Perú incrementa niveles de contaminación durante 2025 y se posiciona en el puesto 40 de ranking IQAir, según índice de calidad del aire

¿Qué es el PM2.5 y por qué representa un riesgo para la salud?

Las PM2.5 son partículas microscópicas contaminantes presentes en el aire que tienen un diámetro menor a 2.5 micrómetros, es decir, son aproximadamente 30 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano. Estos fragmentos compuestas por polvo, hollín, humo, metales y sustancias químicas que provienen principalmente de:

  • Emisiones de vehículos
  • Quema de combustibles
  • Industrias y fábricas
  • Incendios forestales
  • Polvo en suspensión

Debido a su tamaño tan pequeño, las PM2.5 pueden ingresar profundamente a los pulmones e incluso pasar al torrente sanguíneo, lo que aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros problemas de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener bajas concentraciones de PM2.5 para reducir los riesgos para la salud humana.

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