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El debate técnico entre Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP), que se desarrolló el último domingo en la sede principal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), estuvo marcado por propuestas y ataques de ambas partes.

Ambos equipos técnicos coincidieron en que el principal problema del país es la crisis de gobernabilidad y desconfianza institucional, pero discreparon en la solución.

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El equipo de Keiko Fujimori defendió la estabilidad económica y el fortalecimiento del Estado, mientras que el de Roberto Sánchez planteó una reforma más profunda del modelo político y económico.

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En economía y empleo se vio el contraste más fuerte entre ambos modelos: Fuerza Popular propone atraer inversión privada, destrabar proyectos y reducir trabas burocráticas; Juntos por el Perú, en cambio, priorizó una mayor intervención estatal, a la vez que ofreció estabilidad económica, la permanencia de Julio Velarde en el BCRP y negó cualquier posibilidad estatista de llegar al gobierno.

El bloque de salud e infraestructura giró en torno a la capacidad de ejecución del Estado. El equipo fujimorista insistió en la gestión técnica y las asociaciones público-privadas para acelerar la construcción de hospitales; en tanto, el experto de Sánchez cuestionó la privatización indirecta y defendió un sistema más descentralizado y público.

Más allá de las propuestas, el debate dejó una señal política clara: ambos candidatos intentan moderar su imagen para captar al electorado de centro, lo que al final podría convertirse en una luz democrática, una posibilidad de salir del caos y la desesperanza. Fujimori buscó mostrarse como garantía de estabilidad y Sánchez, como una izquierda dialogante.

Inicio del debate

En el bloque inicial, enfocado en la reforma del Estado, se enfrentaron el sociólogo Sinesio López, de Juntos por el Perú, y el expresidente regional de Junín Vladimiro Huaroc, de Fuerza Popular. Sinesio López señaló que, desde el 2016, el Perú atraviesa un parlamentarismo y no un presidencialismo.

Consideró que, en la actualidad, ya no contamos con un gobierno democrático, sino autoritario, porque el Congreso maneja todos los poderes del Estado, excepto el Poder Judicial.

En respuesta, Vladimiro Huaroc aseguró que tiene experiencia en zonas rurales del país.

Añadió que esta elección no se trata de izquierdas o derechas, sino de decidir si queremos vivir en el caos o construir el orden.

Juventud y deporte

La dupla estuvo conformada por la congresista Rosangella Barbarán y el secretario general de JP, Ernesto Zunini. Barbarán anunció que el IPD y la Secretaría Nacional de Juventud (Senaju) pasarían a manos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Zunini encaró el debate al decir que había que tener “audacia” para hablar de jóvenes con los antecedentes de Fuerza Popular.

A ello, añadió que “cien mil jóvenes recibirán S/ 6150 en una cuenta individual del Banco de la Nación para capacitación”, indicó. La congresista naranja cuestionó una supuesta influencia del modelo de Venezuela en el plan de gobierno de JP. “Qué propuestas nos va a dar un seguidor del modelo de Venezuela, expresó.

Agricultura, medio ambiente

“La elección no se trata de izquierdas o derechas, se trata de decidir si queremos vivir en el caos”. El candidato a diputado César Guarniz, de JP, y el economista Marco Antonio Vinelli, del partido naranja, fueron los encargados.

Guarniz dijo que el sector agroexportador tiene “todo de su lado” con apoyo de Fuerza Popular. Propuso, además, un Banco de Desarrollo Agropecuario para un millón de productores agrarios.

Por su lado, Vinelli también apeló a los pequeños agricultores y culpó al gobierno “Castillo-Sánchez” de sus problemas actuales. Marco Vinelli señaló: “Les ofrecieron urea, intentaron 4 veces y nunca pudieron. Hoy nos hablan de plantas a nivel nacional”.

Infraestructura

En el tema de infraestructura, Neuhaus aseguró que el único momento en que el Estado estuvo preparado para enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño fue bajo el régimen fujimorista. “Hay que reactivar 2,500 obras paralizadas”, mencionó.

A su turno, Guerra planteó que hay que unir los puertos de Chancay y el Callao con la ciudad de Pucallpa. Seguidamente, ambos coincidieron en la cantidad de obras paralizadas que hubo en gobiernos anteriores.

Economía y generación de empleo

Pedro Francke destacó que no habrá estatizaciones ante un eventual gobierno de Sánchez y promovió un crédito barato para los emprendedores, así como el fin de la persecución del Estado. “Respetaremos los contratos (...) El propio Julio Velarde ha dicho que las leyes de este Congreso están poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica”, anotó.

Carranza respondió y dijo que en el fujimorismo se promoverá inversión privada para crear empleos con incentivos del Estado.

Salud

Hernando Cevallos debatió con José Francisco Recoba. El exministro de Salud no dudó en indicar que la salud no es vista como un derecho y que ello excluye a la ciudadanía.

En tanto, Recoba mencionó que el sistema de salud ha dado la espalda a la ciudadanía.

Durante el debate, Cevallos señaló a Recoba que debía explicar cómo financiarían las propuestas de salud. Recoba respondió que sería desfinanciando Petroperú. Ante ello, Cevallos cuestionó las iniciativas respaldadas por el fujimorismo que permitieron que las agroexportadoras dejaran de pagar impuestos. Recoba no respondió.