Luciana Nicole: la mujer que falleció pero "dio vida" a 5 personas gracias a su último deseo

A pesar del dolor por la pérdida, su madre, Marcia Rubira, recordó que respetar el deseo de Luciana de ser donante permitió salvar vidas, ya que contaba con ello en su DNI. Foto: ANDINA/Héctor Vinces/Composición LR | Foto: ANDINA/Héctor Vinces/Composición LR

A pesar del dolor por la pérdida, su madre, Marcia Rubira, recordó que respetar el deseo de Luciana de ser donante permitió salvar vidas, ya que contaba con ello en su DNI. Foto: ANDINA/Héctor Vinces/Composición LR | Foto: ANDINA/Héctor Vinces/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La historia de Luciana Nicole Munayco Rubira quedó marcada por una decisión que transformó el dolor de una familia en una nueva oportunidad para otras personas. La joven peruana, según la historia recogida por la Agencia Andina, falleció luego de sufrir muerte cerebral tras varios años enfrentando una enfermedad autoinmune. Sin embargo, antes de partir, había dejado clara su voluntad de donar sus órganos, una decisión que finalmente permitió salvar y mejorar la vida de cinco pacientes.

Su madre, Marcia Rubira Rodríguez, recordó que aceptar la donación no fue sencillo en medio de la tragedia. Aun así, las conversaciones previas que habían tenido como familia ayudaron a respetar el deseo de Luciana, quien incluso figuraba como donante en su Documento Nacional de Identidad. Gracias a ello, sus riñones, hígado y córneas pudieron ser trasplantados.

TE RECOMENDAMOS CÉSAR ACUÑA CULPA A LA PRENSA DE SU FRACASO, URRESTI REAPARECE Y YONHY LESCANO EN VIVO | ARDE TROYA

DNI incluye la voluntad de la persona sobre la donación de órganos. Foto: El Peruano

La enfermedad que cambió la vida de Luciana Nicole y su familia

Luciana Nicole había estudiado Administración y Marketing y trabajaba en el sector bancario mientras construía su vida profesional y familiar. Su madre contó que era una joven alegre, dedicada y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Durante varios años enfrentó complicaciones médicas derivadas de una enfermedad autoinmune que apareció durante su embarazo.

Con el paso del tiempo, su estado de salud se agravó hasta que sufrió un derrame cerebral que obligó a su traslado de emergencia a un hospital. Poco después, los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral. Fue entonces cuando el personal médico conversó con la familia sobre la posibilidad de donar sus órganos, una situación que inicialmente generó temor y dudas entre sus seres queridos.

PUEDES VER: MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

La decisión de donar órganos permitió ayudar a cinco personas

Tras recordar las conversaciones que Luciana había tenido en vida sobre la donación de órganos, la familia decidió autorizar el procedimiento médico. Según relató su madre, la joven había expresado en distintas ocasiones que quería ayudar a otras personas incluso después de fallecer.

La decisión permitió donar dos riñones, el hígado y las córneas, beneficiando directamente a cinco pacientes que esperaban un trasplante. Para Marcia Rubira, el dolor por la pérdida de su hija continúa presente, aunque asegura encontrar consuelo al pensar que parte de ella sigue viviendo en otras personas.