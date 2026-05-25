HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori suma aliados y Antauro Humala sigue con Roberto Sánchez | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Luciana Nicole: la mujer que falleció pero "dio vida" a 5 personas gracias a su último deseo

Tras superar las dudas iniciales de su familia y por mediación del equipo médico, la joven estudiante de Marketing pudo cumplir su última voluntad, transformando su partida en una oportunidad de vida para otras personas.

A pesar del dolor por la pérdida, su madre, Marcia Rubira, recordó que respetar el deseo de Luciana de ser donante permitió salvar vidas, ya que contaba con ello en su DNI. Foto: ANDINA/Héctor Vinces/Composición LR
A pesar del dolor por la pérdida, su madre, Marcia Rubira, recordó que respetar el deseo de Luciana de ser donante permitió salvar vidas, ya que contaba con ello en su DNI. Foto: ANDINA/Héctor Vinces/Composición LR | Foto: ANDINA/Héctor Vinces/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La historia de Luciana Nicole Munayco Rubira quedó marcada por una decisión que transformó el dolor de una familia en una nueva oportunidad para otras personas. La joven peruana, según la historia recogida por la Agencia Andina, falleció luego de sufrir muerte cerebral tras varios años enfrentando una enfermedad autoinmune. Sin embargo, antes de partir, había dejado clara su voluntad de donar sus órganos, una decisión que finalmente permitió salvar y mejorar la vida de cinco pacientes.

Su madre, Marcia Rubira Rodríguez, recordó que aceptar la donación no fue sencillo en medio de la tragedia. Aun así, las conversaciones previas que habían tenido como familia ayudaron a respetar el deseo de Luciana, quien incluso figuraba como donante en su Documento Nacional de Identidad. Gracias a ello, sus riñones, hígado y córneas pudieron ser trasplantados.

TE RECOMENDAMOS

CÉSAR ACUÑA CULPA A LA PRENSA DE SU FRACASO, URRESTI REAPARECE Y YONHY LESCANO EN VIVO | ARDE TROYA
Peruanos que registren 'si' a la donación de órganos en DNI gozarán de gratuidad en renovación de documento | Noticias | Diario Oficial El Peruano

DNI incluye la voluntad de la persona sobre la donación de órganos. Foto: El Peruano

PUEDES VER: Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

lr.pe

La enfermedad que cambió la vida de Luciana Nicole y su familia

Luciana Nicole había estudiado Administración y Marketing y trabajaba en el sector bancario mientras construía su vida profesional y familiar. Su madre contó que era una joven alegre, dedicada y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Durante varios años enfrentó complicaciones médicas derivadas de una enfermedad autoinmune que apareció durante su embarazo.

Con el paso del tiempo, su estado de salud se agravó hasta que sufrió un derrame cerebral que obligó a su traslado de emergencia a un hospital. Poco después, los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral. Fue entonces cuando el personal médico conversó con la familia sobre la posibilidad de donar sus órganos, una situación que inicialmente generó temor y dudas entre sus seres queridos.

PUEDES VER: MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

lr.pe

La decisión de donar órganos permitió ayudar a cinco personas

Tras recordar las conversaciones que Luciana había tenido en vida sobre la donación de órganos, la familia decidió autorizar el procedimiento médico. Según relató su madre, la joven había expresado en distintas ocasiones que quería ayudar a otras personas incluso después de fallecer.

La decisión permitió donar dos riñones, el hígado y las córneas, beneficiando directamente a cinco pacientes que esperaban un trasplante. Para Marcia Rubira, el dolor por la pérdida de su hija continúa presente, aunque asegura encontrar consuelo al pensar que parte de ella sigue viviendo en otras personas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Perdieron a su hijo, pero salvaron otras vidas: el último acto de amor de unos padres en el país que menos dona en Latinoamérica

Perdieron a su hijo, pero salvaron otras vidas: el último acto de amor de unos padres en el país que menos dona en Latinoamérica

LEER MÁS
Madre dona riñón a su hija para salvarla de insuficiencia renal crónica: “En ningún momento dudé”

Madre dona riñón a su hija para salvarla de insuficiencia renal crónica: “En ningún momento dudé”

LEER MÁS
Milagro de vida: niña sobrevive a paro cardíaco de 30 minutos tras recibir trasplante de corazón

Milagro de vida: niña sobrevive a paro cardíaco de 30 minutos tras recibir trasplante de corazón

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka del domingo 24 de mayo: conoce cuáles fueron los números ganadores y premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

Sorteo de La Tinka del domingo 24 de mayo: conoce cuáles fueron los números ganadores y premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

LEER MÁS
Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

Vías elevadas y ‘olas verdes’ para desatorar la autopista Ramiro Prialé

LEER MÁS
MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

MTC suspendió la emisión de licencias de conducir electrónicas a nivel nacional por transferencias de competencias a la MML

LEER MÁS
Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025