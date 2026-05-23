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Renato Rossini Jr. es eliminado por segunda vez de ‘La granja VIP Perú’ tras perder en votación

El integrante del team ‘Víboras’ no logró superar la votación del público y abandonó nuevamente 'La granja VIP', donde protagonizó un emotivo reencuentro con su madre.

Renato Rossini es eliminado de 'La granja VIP Perú'. Foto: composición LR/Panamericana TV
Renato Rossini es eliminado de 'La granja VIP Perú'. Foto: composición LR/Panamericana TV
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A solo tres semanas de la gran final de ‘La granja VIP Perú’, el reality volvió a sorprender con una intensa noche de eliminación que dejó fuera de competencia a Renato Rossini Jr. El integrante del team ‘Víboras’ no logró superar la votación del público y terminó abandonando el programa por segunda vez, mientras que Mónica Torres consiguió salvarse y continuar en carrera dentro del reality de convivencia.

La gala de eliminación del viernes 23 de mayo enfrentó a cuatro participantes: Renato Rossini Jr., Mónica Torres, Pati Lorena y Pamela López. Sin embargo, fueron estas dos últimas quienes lograron asegurar rápidamente su permanencia gracias al respaldo del público, y fue la pareja de Paul Michael una de las más votadas de la noche.

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Renato Rossini Jr. se reencontró con su madre tras dejar ‘La granja VIP Perú’

Tras confirmarse su eliminación, Renato Rossini Jr. protagonizó un emotivo momento al reencontrarse en el set con su madre, Claudia, quien se mostró muy afectada por la salida de su hijo del reality. A pesar de la tristeza del momento, ambos se abrazaron emocionados mientras el público presente y sus seguidores le dedicaban aplausos y mensajes de apoyo luego de su salida definitiva de la competencia.

Durante su despedida, el joven de 27 años también aprovechó para expresar su admiración por las mujeres que continúan en competencia. “Feliz, siento que las mujeres están poniendo las balas en este reality, son mujeres del espectáculo y espero que la ganadora sea una mujer”, comentó el influencer frente a las cámaras.

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Además, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ reveló a quién le gustaría ver como ganadora de ‘La granja VIP Perú’. Según explicó, considera que Pati Lorena fue una de las grandes revelaciones del programa y aseguró que desea verla triunfar en la final del reality.

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