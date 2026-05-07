INEI revela avance en inclusión financiera: uso de billeteras digitales en población pobre crece 7,2 puntos porcentuales

Crecimiento del uso de billeteras digitales entre la población en pobreza: INEI reporta un incremento del 21,4%. | Foto: La República/IA

Crecimiento del uso de billeteras digitales entre la población en pobreza: INEI reporta un incremento del 21,4%. | Foto: La República/IA

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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el uso de billeteras digitales entre la población en condición de pobreza de 18 años a más continúa en expansión. Al cierre del 2025, el 21,4% de este grupo realizó pagos mediante estos medios digitales, con lo que se consolida una tendencia de crecimiento en el acceso a herramientas financieras formales.

Este resultado representa un incremento de 7,2 puntos porcentuales frente al 2024, lo que evidencia una mayor integración de la población vulnerable al sistema de pagos digitales. El INEI destacó que este comportamiento forma parte del proceso de inclusión financiera que registra el país en los últimos años.

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Billeteras digitales en pobreza: crecimiento de 21,4%

El INEI precisó que la población en pobreza que utiliza billeteras digitales alcanzó el 21,4% en 2025, lo que marca un avance significativo frente al año anterior. Este incremento de 7,2 puntos porcentuales refleja una mayor aceptación de medios digitales para realizar compras cotidianas.

Este comportamiento se explica en un contexto de mayor digitalización de los servicios financieros, donde los pagos electrónicos se posicionan como una herramienta accesible para sectores vulnerables. El uso de billeteras digitales se consolida así como un mecanismo de inclusión en el sistema económico formal.

Inclusión financiera en pobreza: acceso a cuentas sube a 44,6%

El informe del INEI detalla que el 44,6% de la población en pobreza de 18 años a más cuenta con alguna cuenta en el sistema financiero en 2025. Esta cifra representa un incremento de 2,4 puntos porcentuales respecto al 2024, lo que muestra una mejora sostenida en el acceso financiero.

En comparación con el 2019, este indicador creció en 21,3 puntos porcentuales. Según el INEI, “la inclusión financiera está referida al uso y acceso que tiene la población a servicios financieros formales útiles y asequibles como cuentas de ahorro, transacciones, pagos, crédito y seguros”.

Pobreza monetaria en Perú baja a 25,7% y 567 mil salen de la pobreza

El INEI informó que la pobreza monetaria en el país se redujo a 25,7% en el 2025, lo que representa una disminución de 1,9 puntos porcentuales frente al 27,6% registrado en 2024. Este resultado implica que 567 mil personas dejaron de estar en condición de pobreza.

El organismo precisó que la tendencia reciente muestra una recuperación tras el aumento observado en 2023, cuando la pobreza llegó a 29%. Desde entonces, se ha registrado una reducción progresiva, acompañada por el avance de la inclusión financiera y el uso de servicios digitales.

Inclusión financiera y desarrollo económico

El INEI destacó que el impulso a la inclusión financiera tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza y la desigualdad. El acceso a servicios financieros permite ampliar oportunidades económicas y mejorar la estabilidad financiera de los hogares.

Asimismo, se señala que el crecimiento de los pagos digitales contribuye a mejorar la calidad de vida de la población en pobreza. Añade que esta dinámica promueve el desarrollo económico y fortalece la estabilidad del sistema financiero en el país.