HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Roberto Sánchez en segunda vuelta y Zunini en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Sujeto robó 5 veces un comedor popular en Ate: se llevaba balones de gas, abarrotes, insumos y ollas

A pesar de las denuncias, el sospechoso fue intervenido gracias a las cámaras de seguridad. Las encargadas piden apoyo para reabastecer y mejorar la seguridad del comedor.

Un comedor popular en Huaycán fue robado por un sujeto que ingresó hasta cinco veces, llevándose alimentos y utensilios destinados a familias vulnerables.
Un comedor popular en Huaycán fue robado por un sujeto que ingresó hasta cinco veces, llevándose alimentos y utensilios destinados a familias vulnerables. | Foto: Latina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Un comedor popular ubicado en Huaycán, en el distrito de Ate, fue víctima de un nuevo robo perpetrado por un sujeto que, según denunciaron las encargadas, habría ingresado hasta en cinco oportunidades para llevarse alimentos, utensilios y balones de gas destinados a la preparación de comidas para familias vulnerables. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en el comedor popular Virgen de Otuzco.

De acuerdo con las responsables del establecimiento, el delincuente aprovechaba la madrugada para vulnerar las medidas de seguridad e ingresar al local. Cámaras de seguridad registraron el momento en que el sujeto retiró dos balones de gas y otros productos almacenados para la atención diaria de más de 100 familias y adultos mayores de la zona.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR QUIERE ANULAR LA SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Triple choque del Metropolitano deja 46 heridos: accidente ocurrió a la altura de la estación Angamos en Miraflores

lr.pe

Delincuente se llevaba víveres y utensilios usados para preparar alimentos

Las encargadas del comedor señalaron que el sujeto logró ingresar tras forzar la puerta principal y retirar los seguros colocados en el ingreso. Dentro del establecimiento sustrajo dos balones de gas, ollas de gran tamaño, arroz, huevos, leche, azúcar y otros abarrotes utilizados para preparar los alimentos que diariamente reparten a vecinos de escasos recursos.

Según indicaron, uno de los recipientes robados contenía víveres almacenados para las jornadas de cocina. Además, denunciaron que el delincuente actuaba de manera reiterada y, aparentemente, conocía los horarios y la dinámica del comedor, ya que regresaba tras el reabastecimiento de productos.

PUEDES VER: Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

lr.pe

Comedor atiende a más de 100 familias y adultos mayores en Huaycán

Representantes del comedor popular informaron que, tras presentar varias denuncias, la Policía logró intervenir al presunto responsable gracias a imágenes de cámaras de seguridad y fotografías registradas previamente. Sin embargo, las responsables aseguraron desconocer la identidad del sujeto y esperan que continúe detenido mientras avanzan las investigaciones.

El comedor Virgen de Otuzco brinda atención a más de 100 familias y al menos 10 adultos mayores subsidiados que dependen a diario de este espacio para acceder a alimentos. Debido al robo de insumos y utensilios, las encargadas solicitaron apoyo de personas y empresas solidarias para continuar con la preparación de comidas y reforzar la seguridad del local.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La millonaria obra en Lima Este que promete aliviar el tráfico, pero hoy agrava la congestión: ¿Cuándo estará lista?

La millonaria obra en Lima Este que promete aliviar el tráfico, pero hoy agrava la congestión: ¿Cuándo estará lista?

LEER MÁS
Demuelen construcciones ocupadas por más de 20 años en la Carretera Central para ampliar avenida Nicolás Ayllón

Demuelen construcciones ocupadas por más de 20 años en la Carretera Central para ampliar avenida Nicolás Ayllón

LEER MÁS
Condenan a 5 años de prisión a coronel de la PNP que pidió S/10.000 para ejecutar desalojo en Ate Vitarte

Condenan a 5 años de prisión a coronel de la PNP que pidió S/10.000 para ejecutar desalojo en Ate Vitarte

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

LEER MÁS
Niño Costero: Senamhi alerta lluvias en esta zona de la costa, pese a temperaturas cálidas

Niño Costero: Senamhi alerta lluvias en esta zona de la costa, pese a temperaturas cálidas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025