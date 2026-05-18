Sujeto robó 5 veces un comedor popular en Ate: se llevaba balones de gas, abarrotes, insumos y ollas

Un comedor popular en Huaycán fue robado por un sujeto que ingresó hasta cinco veces, llevándose alimentos y utensilios destinados a familias vulnerables. | Foto: Latina/Composición LR

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Un comedor popular ubicado en Huaycán, en el distrito de Ate, fue víctima de un nuevo robo perpetrado por un sujeto que, según denunciaron las encargadas, habría ingresado hasta en cinco oportunidades para llevarse alimentos, utensilios y balones de gas destinados a la preparación de comidas para familias vulnerables. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en el comedor popular Virgen de Otuzco.

De acuerdo con las responsables del establecimiento, el delincuente aprovechaba la madrugada para vulnerar las medidas de seguridad e ingresar al local. Cámaras de seguridad registraron el momento en que el sujeto retiró dos balones de gas y otros productos almacenados para la atención diaria de más de 100 familias y adultos mayores de la zona.

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Delincuente se llevaba víveres y utensilios usados para preparar alimentos

Las encargadas del comedor señalaron que el sujeto logró ingresar tras forzar la puerta principal y retirar los seguros colocados en el ingreso. Dentro del establecimiento sustrajo dos balones de gas, ollas de gran tamaño, arroz, huevos, leche, azúcar y otros abarrotes utilizados para preparar los alimentos que diariamente reparten a vecinos de escasos recursos.

Según indicaron, uno de los recipientes robados contenía víveres almacenados para las jornadas de cocina. Además, denunciaron que el delincuente actuaba de manera reiterada y, aparentemente, conocía los horarios y la dinámica del comedor, ya que regresaba tras el reabastecimiento de productos.

Comedor atiende a más de 100 familias y adultos mayores en Huaycán

Representantes del comedor popular informaron que, tras presentar varias denuncias, la Policía logró intervenir al presunto responsable gracias a imágenes de cámaras de seguridad y fotografías registradas previamente. Sin embargo, las responsables aseguraron desconocer la identidad del sujeto y esperan que continúe detenido mientras avanzan las investigaciones.

El comedor Virgen de Otuzco brinda atención a más de 100 familias y al menos 10 adultos mayores subsidiados que dependen a diario de este espacio para acceder a alimentos. Debido al robo de insumos y utensilios, las encargadas solicitaron apoyo de personas y empresas solidarias para continuar con la preparación de comidas y reforzar la seguridad del local.